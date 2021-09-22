Мосгоризбирком отказался пересчитывать результаты онлайн-голосования
Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил о невозможности пересчета в Москве голосов, которые были получены в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По его словам, принять такое решение может только суд.
«После установления итогов голосования только суд вправе принять решение о повторном подсчете голосов. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчет невозможен», - цитирует слова Реута РБК.
По его словам, все участковые избирательные комиссии, включая комиссию ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы о результатах голосования. Кроме того, итоги подвели все вышестоящие ТИК.
«Я бы не говорил слово пересчет, аудит - да. Пересчет - это все-таки когда в судебном порядке отменяются итоги, отменяется протокол и суд принимает решение о повторном подсчете», - заявлял Реут в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, трансляцию которого вел пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.
Ранее Алексей Венедиктов заявил, что в Москве будет проведена проверка результатов электронного голосования. Также все данные по ДЭГ выложат в открытый доступ. При этом Венедиктов отмечал, что штаб не может принимать решения о пересчете, это будет сверка.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также ранее отмечал, что проверка результатов дистанционного электронного голосования повышает уровень доверия граждан к выборам и демонстрирует их прозрачность.
Напомним, после ввода данных онлайн-голосования картина на выборах изменилась, и КПРФ отказалась признавать их.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну, помолчи... за умного сойдёшь...
Правильно и сделал Мосгоризбирком, зачем толочь воду в ступе? Любые пересчеты ни чего не изменят и это пора понять всем гражданам и партиям. ЕР твердо стоит во власти, и все остальные депутаты ни чего изменить не могут, кроме просиживания штанов за хорошую заработную плату и подачки с барского стола. Честные партии и честные депутаты не должны участвовать в работе этой думы и сдать мандаты. Их мнение, выступления и предложения даже по ТВ не показывают. Пора кончать с этой комедией видимости демократии.
Так значит не совершенна машина подделки результатов голосования. И гипотетические вбросы президента , о которых я с иронией предположительно писал, могут быть отслежены?
это как раз результат работы хакеров?
Туда вас (воров, жуликов, власовцев, бандер) и следует посылать!