Мосгоризбирком отказался пересчитывать результаты онлайн-голосования

16:13 22.09.2021

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил о невозможности пересчета в Москве голосов, которые были получены в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По его словам, принять такое решение может только суд.

«После установления итогов голосования только суд вправе принять решение о повторном подсчете голосов. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчет невозможен», - цитирует слова Реута РБК.

По его словам, все участковые избирательные комиссии, включая комиссию ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы о результатах голосования. Кроме того, итоги подвели все вышестоящие ТИК.

«Я бы не говорил слово пересчет, аудит - да. Пересчет - это все-таки когда в судебном порядке отменяются итоги, отменяется протокол и суд принимает решение о повторном подсчете», - заявлял Реут в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, трансляцию которого вел пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.

Ранее Алексей Венедиктов заявил, что в Москве будет проведена проверка результатов электронного голосования. Также все данные по ДЭГ выложат в открытый доступ. При этом Венедиктов отмечал, что штаб не может принимать решения о пересчете, это будет сверка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также ранее отмечал, что проверка результатов дистанционного электронного голосования повышает уровень доверия граждан к выборам и демонстрирует их прозрачность.

Напомним, после ввода данных онлайн-голосования картина на выборах изменилась, и КПРФ отказалась признавать их.