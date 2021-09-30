В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом

10:00 30.09.2021

Пациенты с ОРВИ с 1 октября будут проходить экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Ракова напомнила, что экспресс-тестирование людей с симптомами ОРВИ на антиген к коронавирусной инфекции опробируется с июля. По ее словам, их результат в 85% случаев совпадает с ПЦР.

"С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ", - рассказала заммэра, добавив, что это позволит быстрее поставить диагноз и начать правильное лечение, что "что критически важно при COVID-19".

Вместе с тестом на антиген такие пациенты будут проходить и ПЦР-тестирование.