В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом
Пациенты с ОРВИ с 1 октября будут проходить экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление заммэра Москвы Анастасию Ракову.
Ракова напомнила, что экспресс-тестирование людей с симптомами ОРВИ на антиген к коронавирусной инфекции опробируется с июля. По ее словам, их результат в 85% случаев совпадает с ПЦР.
"С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ", - рассказала заммэра, добавив, что это позволит быстрее поставить диагноз и начать правильное лечение, что "что критически важно при COVID-19".
Вместе с тестом на антиген такие пациенты будут проходить и ПЦР-тестирование.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не стоит на эти обследования вообще попадать-это неоправданный риск.
Возможность попасть на "рвачей" для которых Вы всего лишь источник прибыли а никак не пациент.
Если хотите проверить это-милости просим в "клинику доктора Мясникова", хирурга Коновалова и патологоанатома Резника".
в президентской обслуге аж 30 человек заболело, САМ говорил!
Это как так , неужели из не при вивали самым лучшим Спутником!
В ответ какое-то странное, дескать они вовремя НЕ РЕВАКЦИНИРОВАЛИСЬ.
А САМ намедни хвалился СИЛЬНЫМ ИММУНИТЕТОМ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ, дескать его адъютант заболел, а Путин нет.
Во какая классная прививка.
Если классная, почему адъютант заболел,..ничего не понимаю.
Судя по Вашему комментарию, Вам бы лучше заниматься тем, чему научены.
Кому интересны пациенты без ковида...
НИКОМУ.
Меня поражает другое- почему великая Россия, вернее её правители,
безоговорочно выполняют приказы американского олигарха еврейского происхождения и его подельника-эфиопского политика, это кто не в теме-ген. директор ВОЗ.
Оба без медицинского образования.
Чем они наших так припугнули.
Есть мнения?