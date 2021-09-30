В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом

Пациенты с ОРВИ с 1 октября будут проходить экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Ракова напомнила, что экспресс-тестирование людей с симптомами ОРВИ на антиген к коронавирусной инфекции опробируется с июля. По ее словам, их результат в 85% случаев совпадает с ПЦР.

"С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ", - рассказала заммэра, добавив, что это позволит быстрее поставить диагноз и начать правильное лечение, что "что критически важно при COVID-19".

Вместе с тестом на антиген такие пациенты будут проходить и ПЦР-тестирование.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.09.2021, 18:22
    Гость: как бы доктор

    Не стоит на эти обследования вообще попадать-это неоправданный риск.
    Возможность попасть на "рвачей" для которых Вы всего лишь источник прибыли а никак не пациент.
    Если хотите проверить это-милости просим в "клинику доктора Мясникова", хирурга Коновалова и патологоанатома Резника".

  2. 30.09.2021, 16:23
    Гость: Ха-несколько с положительным тестом

    в президентской обслуге аж 30 человек заболело, САМ говорил!
    Это как так , неужели из не при вивали самым лучшим Спутником!
    В ответ какое-то странное, дескать они вовремя НЕ РЕВАКЦИНИРОВАЛИСЬ.
    А САМ намедни хвалился СИЛЬНЫМ ИММУНИТЕТОМ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ, дескать его адъютант заболел, а Путин нет.
    Во какая классная прививка.
    Если классная, почему адъютант заболел,..ничего не понимаю.

  5. 30.09.2021, 16:04
    Гость: Ха!

    Меня поражает другое- почему великая Россия, вернее её правители,
    безоговорочно выполняют приказы американского олигарха еврейского происхождения и его подельника-эфиопского политика, это кто не в теме-ген. директор ВОЗ.
    Оба без медицинского образования.
    Чем они наших так припугнули.
    Есть мнения?

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