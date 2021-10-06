Следствие потребовало арестовать гражданского мужа Раковой
Следователи потребовали заключить под стражу Артура Стеценко - гражданского мужа бывшей замглавы Минпросвещения РФ, бывшего вице-президента Сбера Марины Раковой, которая обвиняется в мошенничестве.
В настоящее время Артур Стеценко задержан и находится в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы.
Ранее стало известно, что Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого и обвиняется Ракова.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Стеценко, подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - рассказали в пресс-службе суда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Может, хватит ваньку валять?
При Советской власти "это" называлось - сожитель.
"Я себе ничего не взял. Все в семью". Правда знакомая фраза ?
уж . Нарушать неписанные "законы" нельзя. Нужно делится, а то страна и в самом деле начнет развиваться если всех воров переловят. Только кто ж их всех переловит? Для них специально и придумали госзакупки, программки и реформы всякие мудреные.
"Кули таскать? Рубить дрова?
За это платят скудно.
Притом дрова - не голова,
Рубить их очень трудно!
Лудить, паять, кроить, дубить
Труднее, чем дубасить.
Носить трудней, чем доносить,
И легче красть, чем красить."
Маршак С.Я.
чего только не бывает.
Он хоть подумал, что Мариночку в украинские шпионки могут записать?