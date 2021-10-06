Следствие потребовало арестовать гражданского мужа Раковой

уж . Нарушать неписанные "законы" нельзя. Нужно делится, а то страна и в самом деле начнет развиваться если всех воров переловят. Только кто ж их всех переловит? Для них специально и придумали госзакупки, программки и реформы всякие мудреные.

"Кули таскать? Рубить дрова?

За это платят скудно.

Притом дрова - не голова,

Рубить их очень трудно!

Лудить, паять, кроить, дубить

Труднее, чем дубасить.

Носить трудней, чем доносить,

И легче красть, чем красить."

Маршак С.Я.