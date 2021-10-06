Следствие потребовало арестовать гражданского мужа Раковой

Марина Ракова

Следователи потребовали заключить под стражу Артура Стеценко - гражданского мужа бывшей замглавы Минпросвещения РФ, бывшего вице-президента Сбера Марины Раковой, которая обвиняется в мошенничестве.

В настоящее время Артур Стеценко задержан и находится в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Ранее стало известно, что Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого и обвиняется Ракова.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Стеценко, подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - рассказали в пресс-службе суда.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2021, 23:05
    Гость: гражданского мужа

    Может, хватит ваньку валять?
    При Советской власти "это" называлось - сожитель.

  3. 06.10.2021, 19:11
    Гость: да

    уж . Нарушать неписанные "законы" нельзя. Нужно делится, а то страна и в самом деле начнет развиваться если всех воров переловят. Только кто ж их всех переловит? Для них специально и придумали госзакупки, программки и реформы всякие мудреные.

    "Кули таскать? Рубить дрова?
    За это платят скудно.
    Притом дрова - не голова,
    Рубить их очень трудно!

    Лудить, паять, кроить, дубить
    Труднее, чем дубасить.
    Носить трудней, чем доносить,
    И легче красть, чем красить."
    Маршак С.Я.

  5. 06.10.2021, 18:45
    Гость: Ох уж этот Стеценко

    Он хоть подумал, что Мариночку в украинские шпионки могут записать?

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