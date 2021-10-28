В России предложили усилить контроль за самогоноварением
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) выступил с предложением усилить в России контроль за самогоноварением, а также за реализацией и использованием самогонных аппаратов.
«В Советском Союзе все, что касалось самогоноварения, было запрещено в полном объеме. На сегодняшний день у нас все разрешено. Росалкогольрегулирование провело исследование, в ходе которого было исследовано более 50 стран, как они относятся к самогонным аппаратам. Так вот, выяснилось, что нет ни одной страны, которая не регламентирует работу с самогонными аппаратами, только у нас на сегодняшний день все разрешено», - цитирует «Интерфакс» слова президента СПАП Игоря Косарева.
Также Косарев задался вопросом, «почему можно самогонный аппарат продавать несовершеннолетним?» «Или почему никто не проверяет, отделяет ли самогонный аппарат примеси или нет? И так далее. Это абсолютно логичные требования, не драконовские, не направленные против людей, которые льют лично для себя, не на продажу, но, тем не менее, это регламентирующие меры», - добавил он.
Кроме того он заявил о необходимости сертифицировать самогонные аппараты на пожароопасность, так как основная их часть используется в квартирах и других жилых помещениях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Правильно , у нас в Америке Муншайнеры гонят в лесу ночью при луне , ребята хорошие о них много фильмов показывают. И в магазине можно купить банку самогона .
Товарищ, верь, придёт она
На водку старая цена
И на закуску будет скидка
Ушёл на пенсию Никитка.
Простите,но эти 10 детей ни в каком развитии страны не участвуют,её технологий,науки и техники,равно как ,и культуры. Ну,и зачем их столько?
Только,в Варшаве продают ВОДКУ,а не технарь из опилок,разведенный водой и приправленный слегка сахарином. Если бы,в Варшаве купили такую водяру у торговца,то вернувшись,разбили бы о его тупую башку бутылку с этим смертельным пойлом.
всё надо делать умеренно" (с) староста Елоховского кафедрального собора Николай Семенович.