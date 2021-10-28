В России предложили усилить контроль за самогоноварением

16:24 28.10.2021

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) выступил с предложением усилить в России контроль за самогоноварением, а также за реализацией и использованием самогонных аппаратов.

«В Советском Союзе все, что касалось самогоноварения, было запрещено в полном объеме. На сегодняшний день у нас все разрешено. Росалкогольрегулирование провело исследование, в ходе которого было исследовано более 50 стран, как они относятся к самогонным аппаратам. Так вот, выяснилось, что нет ни одной страны, которая не регламентирует работу с самогонными аппаратами, только у нас на сегодняшний день все разрешено», - цитирует «Интерфакс» слова президента СПАП Игоря Косарева.

Также Косарев задался вопросом, «почему можно самогонный аппарат продавать несовершеннолетним?» «Или почему никто не проверяет, отделяет ли самогонный аппарат примеси или нет? И так далее. Это абсолютно логичные требования, не драконовские, не направленные против людей, которые льют лично для себя, не на продажу, но, тем не менее, это регламентирующие меры», - добавил он.

Кроме того он заявил о необходимости сертифицировать самогонные аппараты на пожароопасность, так как основная их часть используется в квартирах и других жилых помещениях.