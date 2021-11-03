В The Lancet опубликовали результаты исследования вакцины «Спутник Лайт»
Медицинское издание The Lancet опубликовало результаты исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», которую разработал Центр им. Гамалеи.
Эксперты центра провели I–II фазы клинических испытаний. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который был спонсором, привел выдержки из работы. «Препарат формирует сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ как в группе серонегативных (лица, ранее не сталкивавшиеся с коронавирусом), так и в группе серопозитивных (переболевшие лица)», — сообщется в исследовании.
При этом серьезных побочных эффектов у участников исследования не зафиксировали. Всего в исследовании принимали участие 110 человек в возрасте от 18 до 59 лет. На этой фазе клинических исследований проводится оценка реакции иммунной системы добровольцев на препарат и отслеживаются основные побочные явления.
Оценка реального защитного эффекта вакцинации проводится по результатам следующей, третьей фазы. Очередное исследование фактически является повторением самого первого опубликованного в The Lancet исследования, но для однокомпонентного «Спутник Лайт» вместо обычного «Спутника V».
Ранее институт Гамалеи заявлял, что эффективность «Спутника Лайт» при самостоятельном использовании составляет 70% против штамма коронавируса дельта в течение трех месяцев после прививки. В качестве бустирующей инъекции «Спутник Лайт» показал эффективность более 83% против дельты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не пали контору! Люди уже свыклись с намордниками. Осталось полшага до того, чтобы спецустройства типа "цак" своим ультрозвуковым воздействием убивали микробов и вирусов...
Заказчиком проплаченного теста конечно были лица вложившие деньги в производство жижи под названием "Спутник лайт". Тест больше смахивает на рекламную акцию направленную на увеличение сбыта продукции. В данном случае мутной жижи, которая даже неизвестно кем производится.
Сегодня в РФ капитализм. Всё продаётся и всё покупается. Путины-Мендели-Мишустеры и прочая криминальная камарилья даже российские земли умудряются распродавать, отдавать во владение и пользование другим государствам. Чего уж говорить о каком то тесте, сделанном какой то мутной конторой, название которой тоже не фигурирует. За деньги они и голыми на столе станцуют.
Интересно...а,цифры кто округляет и насколько?!А,про смешанные виды,и дельта нью ни слова... всё прошедшим занимаются.
её все равно нет?
В 1995 года этот старинный британский медицинский журнал скупила голландская группа Elsevier.
Существует широкая критика финансовой политики издательства, направленной на получение сверхвысокой прибыли.