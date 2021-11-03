В The Lancet опубликовали результаты исследования вакцины «Спутник Лайт»

17:04 3.11.2021

Медицинское издание The Lancet опубликовало результаты исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», которую разработал Центр им. Гамалеи.

Эксперты центра провели I–II фазы клинических испытаний. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который был спонсором, привел выдержки из работы. «Препарат формирует сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ как в группе серонегативных (лица, ранее не сталкивавшиеся с коронавирусом), так и в группе серопозитивных (переболевшие лица)», — сообщется в исследовании.

При этом серьезных побочных эффектов у участников исследования не зафиксировали. Всего в исследовании принимали участие 110 человек в возрасте от 18 до 59 лет. На этой фазе клинических исследований проводится оценка реакции иммунной системы добровольцев на препарат и отслеживаются основные побочные явления.

Оценка реального защитного эффекта вакцинации проводится по результатам следующей, третьей фазы. Очередное исследование фактически является повторением самого первого опубликованного в The Lancet исследования, но для однокомпонентного «Спутник Лайт» вместо обычного «Спутника V».

Ранее институт Гамалеи заявлял, что эффективность «Спутника Лайт» при самостоятельном использовании составляет 70% против штамма коронавируса дельта в течение трех месяцев после прививки. В качестве бустирующей инъекции «Спутник Лайт» показал эффективность более 83% против дельты.