Задержаны все участники нападения на отца и сына в Новой Москве

11:12 6.11.2021

Сотрудники полиции задержали четвертого подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, сообщает РБК со ссылкой на столичное управление МВД.

Мужчину 2002 года рождения задержали в ночь на 6 ноября. Его доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел. Все подозреваемые — граждане России из Оренбугра.

Четыре человека напали на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки вечером 4 ноября. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. В момент инцидента ребенок находился с двумя мужчинами — отцом и его другом.

По данным журналистов, мужчина, подвергшийся нападению, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, это стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и драку, сообщают "Известия".

При этом адвокат одного из задержанных Роман Масютенко настаивает на том, что его подзащитный применил силу в целях самообороны. "Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали", - рассказал адвокат "Известиям".

Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство, пишет РИА Новости.