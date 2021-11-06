Задержаны все участники нападения на отца и сына в Новой Москве
Сотрудники полиции задержали четвертого подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, сообщает РБК со ссылкой на столичное управление МВД.
Мужчину 2002 года рождения задержали в ночь на 6 ноября. Его доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел. Все подозреваемые — граждане России из Оренбугра.
Четыре человека напали на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки вечером 4 ноября. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. В момент инцидента ребенок находился с двумя мужчинами — отцом и его другом.
По данным журналистов, мужчина, подвергшийся нападению, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, это стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и драку, сообщают "Известия".
При этом адвокат одного из задержанных Роман Масютенко настаивает на том, что его подзащитный применил силу в целях самообороны. "Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали", - рассказал адвокат "Известиям".
Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство, пишет РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Азеры из Оренбурга, это что, не кавказцы? А кто? :)
Молодые, около 20 лет, четверо азеров спровоцировали схватку с более возрастными русскими фактически в Москве.
Причём формально азеры тоже россияне (как стали гражданами, неизвестно, но приехали откуда-то из Оренбурга..)
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Что делать? А подумать о лишении гражданства... Ввести такие статьи в кодексы, в каких случаях и кого можно высылать из страны.(сначала взять тест генетический,,чтобы не могли вернуться) Если есть у них своя страна( Азербайджан), то это несложно..
Первые кадры сделаны в магазине, где приезжие побежали за отцом с ребенком и его знакомым на выход из магазина. Потом они случайно снова повстречались у другого магазина, и вот тут-то и стали разворачиваться последующие действия.
Предположение оказалось верным, опять замалчивают национальность, но и так понятно, что опять азеры, с сайта RT:
"Все четверо задержанных за нападение на мужчину с ребёнком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве являются уроженцами одного из государств Закавказья.
Об этом РИА Новости рассказали в столичной полиции.
«Все четверо задержанных являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство», — говорится в ответе на запрос агентства."
Да не кавказцы это, а шантропа, косят под них...
Уже и в лесопарке камеры ставили от этого сброда...толку мало...