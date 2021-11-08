Соцкарты будут разблокировать в течение 5 рабочих дней после прививки

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Социальные карты в Москве будут разблокироваться для проезда в общественном транспорте в течение 5 рабочих дней после введения первого компонента вакцины от коронавируса.

«Если сведения о прививке или перенесенной коронавирусной инфекции есть в медицинских информационных системах, транспортное приложение социальной карты будет разблокировано. Для поездок в метро и наземном транспорте пройдет не больше пяти рабочих дней с даты получения сведений из ЕМИАС или ЕГИСЗ, для поездок в пригородном железнодорожном транспорте и транспорте Московской области - не больше восьми рабочих дней», - говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Также сообщается, что в случае предварительной записи на прием к врачу, диагностическое или лабораторно-инструментальное исследование карта будет разблокирована на один день, если запись была оформлена в ЕМИАС - не менее чем за пять дней до посещения медицинской организации. В случае вакцинации в другом регионе соцкарта также будет разблокирована, если данные поступят в ЕГИСЗ.

При этом отмечается, что социальные карты не будут блокировать беременным женщинам, пациентам на системном гемодиализе, гражданам, относящимся ко второй клинической группе по онкологии, студентам и детям. Работа соцкарт учащихся вузов может быть ограничена при наличии хронических заболеваний.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2021, 17:21
    Гость: Александр

    Эта гн..а там случайно не "Хайль Гитлер!" кричит с трибуны. Не удивлюсь, если так.

  2. 08.11.2021, 16:58
    Гость: гость

    а потом на сэкономленные средства запустят аттракцион невиданной щедрости по 5 тыс в зубы , но потом если выживешь .

  4. 08.11.2021, 16:40
    Гость: Аналогично

    Зачем? Иммунитет от ковида через 5 дней после прививки первым компонентом не вырабатывается. Реверанс в сторону анииваксеров, что выйдут на работу и заболеют ковидом, находясь помещениях с плохой вентиляцией. В провинции работодатели не меняли вентилляцию с советских времен

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