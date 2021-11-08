Соцкарты будут разблокировать в течение 5 рабочих дней после прививки

15:32 8.11.2021

Социальные карты в Москве будут разблокироваться для проезда в общественном транспорте в течение 5 рабочих дней после введения первого компонента вакцины от коронавируса.

«Если сведения о прививке или перенесенной коронавирусной инфекции есть в медицинских информационных системах, транспортное приложение социальной карты будет разблокировано. Для поездок в метро и наземном транспорте пройдет не больше пяти рабочих дней с даты получения сведений из ЕМИАС или ЕГИСЗ, для поездок в пригородном железнодорожном транспорте и транспорте Московской области - не больше восьми рабочих дней», - говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Также сообщается, что в случае предварительной записи на прием к врачу, диагностическое или лабораторно-инструментальное исследование карта будет разблокирована на один день, если запись была оформлена в ЕМИАС - не менее чем за пять дней до посещения медицинской организации. В случае вакцинации в другом регионе соцкарта также будет разблокирована, если данные поступят в ЕГИСЗ.

При этом отмечается, что социальные карты не будут блокировать беременным женщинам, пациентам на системном гемодиализе, гражданам, относящимся ко второй клинической группе по онкологии, студентам и детям. Работа соцкарт учащихся вузов может быть ограничена при наличии хронических заболеваний.