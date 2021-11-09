Глава Мосгоризбиркома решил уйти в отставку

13:26 9.11.2021

Глава Московской избирательной комиссии Юрий Ермолов принял решение покинуть свой пост, оставшись в составе избиркома. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает ТАСС.

«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя», — сказала председатель ЦИК. Памфилова добавила, что Ермолов останется членом комиссии и будет делиться своим опытом.

Ермолов возглавлял Мосгоризбирком с марта прошлого года. Он сменил на этом посту Валентина Горбунова, который руководил московской избирательной комиссией 25 лет и ушел с должности из-за проблем со здоровьем.

Юрий Ермолов в 1990-е годы руководил управой московского района Дорогомилово, а в 2009-2012 году он руководил департаментом территориальных органов исполнительной власти Москвы.