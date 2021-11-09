Глава Мосгоризбиркома решил уйти в отставку

Фото с сайта facebook.com

Глава Московской избирательной комиссии Юрий Ермолов принял решение покинуть свой пост, оставшись в составе избиркома. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает ТАСС.

«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя», — сказала председатель ЦИК. Памфилова добавила, что Ермолов останется членом комиссии и будет делиться своим опытом.

Ермолов возглавлял Мосгоризбирком с марта прошлого года. Он сменил на этом посту Валентина Горбунова, который руководил московской избирательной комиссией 25 лет и ушел с должности из-за проблем со здоровьем.

Юрий Ермолов в 1990-е годы руководил управой московского района Дорогомилово, а в 2009-2012 году он руководил департаментом территориальных органов исполнительной власти Москвы. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2021, 16:32
    Гость: Состряпав "победу" едросам, Суда

    Боятся не зря над собой господа:
    Насколько их рыльце в пушку, они знают
    И загодя, чуя опасность, линяют...

  3. 09.11.2021, 14:58
    Гость: ИиП

    — Берегите пенсне, Киса, — в отчаянии крикнул Остап, бросая весла, — сейчас начнется!

    — Господа! — воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. — Неужели вы будете нас бить?!

    — Еще как! — загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.

  5. 09.11.2021, 14:25
    Гость: личный опыт

    Давно пора. Притащила обманом в Мосгордуму кучу либерастов, пора за грязные либерастические делишки ответить отставкой и посадкой.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Воз вместо Конституции: Медведев призвал отдать власть международным бюрократам?
ВОЗ вместо Конституции: Медведев призвал отдать власть международным бюрократам?
© KM.RU, Алексей Белкин
Росздравнадзор будет сообщать об участниках антипрививочных кампаний в СК
© KM.RU, Алексей Белкин
Из-за отказа от прививки в Облучье уволились все сотрудники скорой помощи
Политическая психиатрия: Киев обостряет ситуацию в Донбассе, параллельно выпрашивая у «Русского мира» энергоносители
Избранное
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
Дипломатия во время войны: Алиев переигрывает Пашиняна
Быстро и вкусно: что приготовить в мультиварке?
«Яма, в которую Лукашенко затягивает Россию»: доверие белорусов к русским резко снизилось
Геномные изменения человеческих эмбрионов - шаг вперед
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
Как выбрать самый лучший каркасный бассейн?
Граница на замке: о запрете на въезд иностранцам-русофобам
Обзор обновленной модели автомобиля Honda Civic
До конституционного признания животных в России — один шаг?
Как ухаживать за кудрями по методу CGM