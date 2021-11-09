Глава Мосгоризбиркома решил уйти в отставку
Глава Московской избирательной комиссии Юрий Ермолов принял решение покинуть свой пост, оставшись в составе избиркома. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает ТАСС.
«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя», — сказала председатель ЦИК. Памфилова добавила, что Ермолов останется членом комиссии и будет делиться своим опытом.
Ермолов возглавлял Мосгоризбирком с марта прошлого года. Он сменил на этом посту Валентина Горбунова, который руководил московской избирательной комиссией 25 лет и ушел с должности из-за проблем со здоровьем.
Юрий Ермолов в 1990-е годы руководил управой московского района Дорогомилово, а в 2009-2012 году он руководил департаментом территориальных органов исполнительной власти Москвы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Боятся не зря над собой господа:
Насколько их рыльце в пушку, они знают
И загодя, чуя опасность, линяют...
Не, ну а чо? На домик в деревне навыбирал этот председатель, вот и прекрасно.
— Берегите пенсне, Киса, — в отчаянии крикнул Остап, бросая весла, — сейчас начнется!
— Господа! — воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. — Неужели вы будете нас бить?!
— Еще как! — загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.
А он когда выпадет из окна 4-го или выше этажа? Или у него автокатастрофа будет?
Давно пора. Притащила обманом в Мосгордуму кучу либерастов, пора за грязные либерастические делишки ответить отставкой и посадкой.