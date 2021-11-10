Депутат Сардана Авксентьева показала видео с едой в столовой Госдумы
Депутат от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева опубликовала в Instagram видео из столовой Госдумы.
В частности, она показала витрину буфета возле основного зала пленарных заседаний. На кадрах видно сосиски отварные за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей, судак по-польски за 410 рублей и много других блюд.
В подписи Авксентьева добавила, что в Госдуме есть еще один буфет, но она там пока не побывала, отмечает РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не впечатлило.. Такое в России должен иметь каждый, и по желанию конечное ( диеты есть ещё для особых ..) - каждый день! О качестве ( о красоте мы можем услышать на видео) я и не говорю, так как не сомневаюсь, что этих поваров и ..- проверяют и «трясут» регулярно, а вот до остальных , по всей России, сомневаюсь, дико сомневаюсь, но Верю, что начнут проверять и Закрывать(!) всякие забегаловки, неизвестно из чего готовящие свои «изысканные блюда», обильно посыпанные и залитые всякими специями.., съев которое ( блюдо) - никто не гарантирует вам ничего!..((.. Таких мест - Есть по России, сами знаете, знаете и о антисанитарии и.. продажности «проверяющих» ( стыдно это слово без кавычек писать!)..((.
Что ж - ждём, ждем перемен к Лучшему, хотя вся эта свистопляска ( травля народа) и не способствует увеличению численности населения России, а скорей наоборот..((..
Говорите - Боремся за демографию!? - Вот вот, только и говорим, а надо самим что-то с этим ( с продуктами предлагаемыми нам в магазинах и уже готовыми , приготовленными блюдами) что-то делать, так как не многие могут себе позволить приготовить что-то дома, или отказать ребёнку, проходя мимо в беляше или..((.. И кто знает!?
Как приезжаю в Россию, так ругаюсь ( покупаю лучшее, то, что хочется, не экономил никогда на продуктах!), но Качество остаётся - неважнецким!..((..
Вот, как-то так..!
Интересная мысль... Ваще-та, госчиновники, в т.ч. и депутаны, свои запредельные з/п и прочие блага гребут из тощих карманов налогоплательщиков. Потому налогоплательщики имеют полное право стросить "А какого ... эти твари так жируют за мой счет? М.б. их повесить и нанять других, более скромных?"
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
В день твой последний.
Приходит буржуй.
Что нужно прожорливым, то и жуют!
Уже за одно только это "хозяевам"
Ещё бы нахлебников да не облаивать!
визионист