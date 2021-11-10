Депутат Сардана Авксентьева показала видео с едой в столовой Госдумы

Депутат от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева опубликовала в Instagram видео из столовой Госдумы.

В частности, она показала витрину буфета возле основного зала пленарных заседаний. На кадрах видно сосиски отварные за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей, судак по-польски за 410 рублей и много других блюд.

В подписи Авксентьева добавила, что в Госдуме есть еще один буфет, но она там пока не побывала, отмечает РИА Новости.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2021, 02:30
    Гость: Влад 33

    Не впечатлило.. Такое в России должен иметь каждый, и по желанию конечное ( диеты есть ещё для особых ..) - каждый день! О качестве ( о красоте мы можем услышать на видео) я и не говорю, так как не сомневаюсь, что этих поваров и ..- проверяют и «трясут» регулярно, а вот до остальных , по всей России, сомневаюсь, дико сомневаюсь, но Верю, что начнут проверять и Закрывать(!) всякие забегаловки, неизвестно из чего готовящие свои «изысканные блюда», обильно посыпанные и залитые всякими специями.., съев которое ( блюдо) - никто не гарантирует вам ничего!..((.. Таких мест - Есть по России, сами знаете, знаете и о антисанитарии и.. продажности «проверяющих» ( стыдно это слово без кавычек писать!)..((.
    Что ж - ждём, ждем перемен к Лучшему, хотя вся эта свистопляска ( травля народа) и не способствует увеличению численности населения России, а скорей наоборот..((..
    Говорите - Боремся за демографию!? - Вот вот, только и говорим, а надо самим что-то с этим ( с продуктами предлагаемыми нам в магазинах и уже готовыми , приготовленными блюдами) что-то делать, так как не многие могут себе позволить приготовить что-то дома, или отказать ребёнку, проходя мимо в беляше или..((.. И кто знает!?
    Как приезжаю в Россию, так ругаюсь ( покупаю лучшее, то, что хочется, не экономил никогда на продуктах!), но Качество остаётся - неважнецким!..((..
    Вот, как-то так..!

  2. 11.11.2021, 01:05
    Гость: Зависть тебя гложет, сходи к психотерапевту

    Интересная мысль... Ваще-та, госчиновники, в т.ч. и депутаны, свои запредельные з/п и прочие блага гребут из тощих карманов налогоплательщиков. Потому налогоплательщики имеют полное право стросить "А какого ... эти твари так жируют за мой счет? М.б. их повесить и нанять других, более скромных?"

  4. 10.11.2021, 23:54
    Гость: Народ издыхает, а "слуги" живут -

    Что нужно прожорливым, то и жуют!
    Уже за одно только это "хозяевам"
    Ещё бы нахлебников да не облаивать!

Все комментарии (14)
Выбор читателей
В Новой Москве кавказцы напали на мужчину с маленьким ребенком
30 лет назад Ельцин запретил КПСС
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
Сертификат о прививке © KM.RU, Наталья Ступникова
Налог на коронавирус: 8 тысяч в год с каждого работающего
Избранное
Лидер «Теплой Трассы» назвал советскую эстраду самой чистой музыкой в мире
«Лебединое озеро» в Беловежской пуще
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
Счастливый романтик Леонид Бичевин
Чернобыль. Принятый вызов
Токсичная среда: зачем образование в России холопам и миллиардерам?
Мастера на все руки: военнослужащие продемонстрировали кулинарные навыки на конкурсе «Армейский запас-2021»
В США более 80% беременностей после вакцинации на начальном сроке завершились выкидышами
В поселках Тунгала и Огорон заработали столовые для военных строителей БАМа
Сирия и Израиль, противостояние продолжается
Кинопремьера «Самый Новый год»: как выживали наши родители в смутном 1992-м