Депутат Сардана Авксентьева показала видео с едой в столовой Госдумы

Не впечатлило.. Такое в России должен иметь каждый, и по желанию конечное ( диеты есть ещё для особых ..) - каждый день! О качестве ( о красоте мы можем услышать на видео) я и не говорю, так как не сомневаюсь, что этих поваров и ..- проверяют и «трясут» регулярно, а вот до остальных , по всей России, сомневаюсь, дико сомневаюсь, но Верю, что начнут проверять и Закрывать(!) всякие забегаловки, неизвестно из чего готовящие свои «изысканные блюда», обильно посыпанные и залитые всякими специями.., съев которое ( блюдо) - никто не гарантирует вам ничего!..((.. Таких мест - Есть по России, сами знаете, знаете и о антисанитарии и.. продажности «проверяющих» ( стыдно это слово без кавычек писать!)..((.

Что ж - ждём, ждем перемен к Лучшему, хотя вся эта свистопляска ( травля народа) и не способствует увеличению численности населения России, а скорей наоборот..((..

Говорите - Боремся за демографию!? - Вот вот, только и говорим, а надо самим что-то с этим ( с продуктами предлагаемыми нам в магазинах и уже готовыми , приготовленными блюдами) что-то делать, так как не многие могут себе позволить приготовить что-то дома, или отказать ребёнку, проходя мимо в беляше или..((.. И кто знает!?

Как приезжаю в Россию, так ругаюсь ( покупаю лучшее, то, что хочется, не экономил никогда на продуктах!), но Качество остаётся - неважнецким!..((..

Вот, как-то так..!