Бизнесмен из «лондонского списка» Бориса Титова получил семь лет колонии

00:40 13.11.2021

Никулинский райсуд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Следствие считает, что под видом передачи в лизинг ООО «Инвестактив» с правом последующего выкупа обвиняемый и его экс-заместитель Елена Сергеева похитили у своей компании незадолго до ее продажи 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб., пишет «Коммерсант».

Дмитрия Зотова, вернувшегося в Россию под гарантию Бориса Титова, взяли под стражу в зале суда. Елена Сергеева, для которой также требовали реальный срок, отделалась пятью годами условно.