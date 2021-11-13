Бизнесмен из «лондонского списка» Бориса Титова получил семь лет колонии
Никулинский райсуд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Следствие считает, что под видом передачи в лизинг ООО «Инвестактив» с правом последующего выкупа обвиняемый и его экс-заместитель Елена Сергеева похитили у своей компании незадолго до ее продажи 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб., пишет «Коммерсант».
Дмитрия Зотова, вернувшегося в Россию под гарантию Бориса Титова, взяли под стражу в зале суда. Елена Сергеева, для которой также требовали реальный срок, отделалась пятью годами условно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сравнят люди:Кадыров дал гарантии - ты на свободе,при власти с оружием и живой,а дал гарантии другой - попал в тюрьму.Хотя Кадыров и не Президент вроде.
РЕЖИМ , как всегда н......л !
тогда и получишь по полной.. А пока живи и наслаждайся...
Невольно вспомнился Шарапов из фильма «Место встречи изменить нельзя», который, внедряясь в банду Горбатого, говорил: «У меня такой папашка был, что вам всем до него дорасти надо. Он, как потом выяснилось, вагонами воровал». А тут обнаружилось, что и самому картинному папашке до реального Зотова ещё расти и расти. Одно дело тырить вагонами и совсем другое – эшелонами. Если допустить, что в эшелоне 50 вагонов, то речь пойдёт об украденных 20-ти эшелонах. О, времена, о нравы, в смысле - рыночные.
Не спорю, он виноват. Но и власть должна выполнять свои обещания. иначе к такой власти нет доверия - даже минимального.