Налоговая служба планирует отказ от деклараций 3-НДФЛ
В настоящее время россияне подают около 14 миллионов деклараций в год
Федеральная налоговая служба рассматривает возможность отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, пишет РБК со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова.
«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — рассказал он изданию.
В настоящее время россияне подают около 14 миллионов деклараций в год. Отказ от их использования зависит от доступа ФНС к данным. Если его обеспечить не удастся, тогда остается декларировать, пояснил Егоров, добавив, что налогоплательщики должны видеть, что ведомство не только их контролирует, но и идет им навстречу, автоматизируя сервисы.
3-НДФЛ – декларация, при помощи которой физические лица отчитываются по налогу на их доходы. Данную декларацию также подают, чтобы получить налоговый вычет.
В большинстве случаев НДФЛ уплачивается автоматически - удерживается с заработной платы. Однако иногда налогоплательщикам приходится самостоятельно подавать декларацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По опубликованной информации в казну РФ доход в казну от штрафов больше, чем от продажи нефти, и что вместе с налогами, практически, покрывают львиную долю всего ВВП.
меня зять недавно продал машину, которой владел 7 лет. И никаких налогов. В сумму 250 тыс он уложился. Дополнительного приработка кроме основной работы у него нет.
Знаем, что "преступления нацистского режима" срока давности не имеют. Изверги и отщепенцы рода человеческого, уже всегда по своим злодействам на виду у всех. ... "В Нюрнберге было очень четко сформулировано, что преступными являются любые формирования СС и дан их перечень, где есть место и дивизии "Галичина". Любая попытка реабилитации этих (мерзких) людей пойдет во вред Украине".
Вы сами себя запутали перепутав подачи деклорации и сумму при которой нужно платить налог. Форму №3 обязаны представлять все кто имеет доход помимо основного дохода включая прдажу любого имущества,приработка и т.д кроме нескольких исключений. Просто если дом,участок или авто был в собственности более трех лет,то сумма не облагается (раньше на дом нужно было более 5-и лет). При продажи авто налоговики ориентируются не на договор-купли продажи,а на информацию ГИБДД о снятие и постановки на учет. Вы не практик,а читатель инструкций.
так не знамо ляпнул?
В законодательстве закреплено несколько ситуаций, при которых граждане освобождаются от уплаты налога с продажи авто:
- автомобиль был в собственности продавца длительное время (более 3 лет). Причем, в срок входят не три календарных года, а 36 месяцев подряд с момента подписания договора купли-продажи;
- машина была продана за сумму, не превышающую 250 тыс. рублей;
- отсутствие фактического дохода в результате совершения сделки.
В последнем пункте обычно речь идет о случаях, когда автовладелец продал автомобиль за меньшую цену, чем та, которую он уплатил при его приобретении.
Информация о реализации автомобиля не вносится в налоговую декларацию только в случае, если продавец владел машиной более 3 лет. В любой другой ситуации перед налоговой инспекцией отчитаться придется, даже если фактического дохода вы не получили.
Гугл в помощь.