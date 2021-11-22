Налоговая служба планирует отказ от деклараций 3-НДФЛ

10:25 22.11.2021

В настоящее время россияне подают около 14 миллионов деклараций в год

Федеральная налоговая служба рассматривает возможность отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, пишет РБК со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — рассказал он изданию.

В настоящее время россияне подают около 14 миллионов деклараций в год. Отказ от их использования зависит от доступа ФНС к данным. Если его обеспечить не удастся, тогда остается декларировать, пояснил Егоров, добавив, что налогоплательщики должны видеть, что ведомство не только их контролирует, но и идет им навстречу, автоматизируя сервисы.

3-НДФЛ – декларация, при помощи которой физические лица отчитываются по налогу на их доходы. Данную декларацию также подают, чтобы получить налоговый вычет.

В большинстве случаев НДФЛ уплачивается автоматически - удерживается с заработной платы. Однако иногда налогоплательщикам приходится самостоятельно подавать декларацию.