Росздравнадзор передал в прокуратуру и СК информацию о 37 антипрививочниках

Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная ответственность, пишет газета "Известия".

Наибольшее количество противников вакцинации нашли в Карелии — 18 человек, еще восемь - в Ростовской области, пять — в Вологодской области, двух — в Смоленской области, и по одному — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

В пресс-службе Росздравнадзора пояснили, что антипрививочников удалось установить благодаря мониторингу средств массовой информации, социальных сетей и мессенджеров. Их могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса, что грозит штрафами от 300 тысяч рублей или от года до трех лет лишения свободы. В случае смерти человека из-за ложной информации предусмотрен штраф от 1 млн до 2 млн рублей или до пяти лет колонии.

"Больше всего ведомство интересуют медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции", — пояснили представители ведомства.

Ранее Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в СК и прокуратуру об антипрививочниках.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.11.2021, 16:34
    Гость: demos

    "Центр имени Гамалеи может в начале 2022 года начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавирусной инфекции, заявил директор учреждения Александр Гинцбург. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

    По его словам, препарат может содержать три-пять различных генетических вариантов S-белка.

    «Не исключено, что в начале следующего года она перейдёт на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине», — сообщил Гинцбург."
    Другими словами, пресловутый Спутник V не помогает от новых штаммов короновируса и потому каждые полгода или чаще надо будет делать уколы от мутирующего вируса, но так как вакцины создаются всегда с опозданием, толку от вакцинации нет. Впрочем, это было известно ещё по гриппу от которого так же нет универсальных вакцин.

  3. 24.11.2021, 16:33
    Гость: морфиусу

    Не надо по поводу и без повода поминать 37-ой - тогда было продолжение Гражданской войны, а сейчас наглое беззаконие, которое может закончится
    очень печально.

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