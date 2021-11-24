Росздравнадзор передал в прокуратуру и СК информацию о 37 антипрививочниках

09:40 24.11.2021

Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная ответственность, пишет газета "Известия".

Наибольшее количество противников вакцинации нашли в Карелии — 18 человек, еще восемь - в Ростовской области, пять — в Вологодской области, двух — в Смоленской области, и по одному — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

В пресс-службе Росздравнадзора пояснили, что антипрививочников удалось установить благодаря мониторингу средств массовой информации, социальных сетей и мессенджеров. Их могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса, что грозит штрафами от 300 тысяч рублей или от года до трех лет лишения свободы. В случае смерти человека из-за ложной информации предусмотрен штраф от 1 млн до 2 млн рублей или до пяти лет колонии.

"Больше всего ведомство интересуют медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции", — пояснили представители ведомства.

Ранее Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в СК и прокуратуру об антипрививочниках.