Телефонные мошенники за 11 месяцев украли у россиян 45 млрд рублей
Замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов на пресс-конференции сообщил, что за 11 месяцев текущего года телефонные мошенники украли у россиян 45 млрд рублей.
По данным Филиппова, каждый седьмой гражданин России сталкивался с телефонными мошенниками, а половина из них добровольно передавали пароли и коды доступа. Украденные суммы составляли от 15 тысяч до 25 млн рублей, сообщает РБК.
Также Филиппов рассказал, что полгода количество онлайн-преступлений выросло на 20%.
Ранее Центробанк сообщал, что за третий квартал 2021 года интернет-мошенники украли у жителей России 3,2 млн рублей, а вернуть удалось всего 7,7% похищенных денег.
Почти в половине случаев (41%) мошенники использовали методы социальной инженерии (пытались узнать данные карт у самих пользователей).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Главная вина в этих преступлениях лежит на центральной власти РФ, которая создала и продолжает создавать самые благоприятные условия для подобных преступлений. Этот настоящий преступный террор захлестывает Россию. Снова же напрашивается: "Каков поп - таков и приход"
В Днепре сидят, но "вирусники" (те которые запускают вирусы на комп, а потом трясут выкуп в 300 долларов), а вот телефонные - преимущественно в Москве - работают целые колл-центры в прекрасных офисах. Иногда по ТВ "360" проскальзывает инфо. Мой совет: не ходите к банкоматам, когда народа у терминалов нет: современное оборудование в рюкзачке позволяет снять всю информацию с карты (когда толпа, аппаратура у хакеров "зависает")
Довольно просто остановить давая пожизненное тем кого поймают Но по чему то кажется что кто то в доле
А что банки, на счетах которых "тают" вклады населения? А ничего - это их вроде и не касается... А ведь они обязаны внедрить системы, препятствующие хищению средств со счетов вкладчиков!!! Но банки - это "кровеносные сосуды" экономики страны, и Регулятор сквозь пальцы смотрит на "чудачества" банков второго уровня - базы клиентские ведь именно от них "уплывают" мошенникам... И ничего, без последствий! А Центробанк в состоянии изобрести нечто, чтобы обезопасить деньги вкладчиков... Однако...
А что банки, на счетах которых "тают" вклады населения? А ничего - это их вроде и не касается... А ведь они обязаны внедрить системы, препятствующие хищению средств со счетов вкладчиков!!! Но банки - это "кровеносные сосуды" экономики страны, и Регулятор сквозь пальцы смотрит на "чудачества" банков второго уровня - базы клиентские ведь именно от них "уплывают" мошенникам... И ничего, без последствий! А Центробанк в состоянии изобрести нечто, чтобы обезопасить деньги вкладчиков... Однако...