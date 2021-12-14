Телефонные мошенники за 11 месяцев украли у россиян 45 млрд рублей

17:11 14.12.2021

Замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов на пресс-конференции сообщил, что за 11 месяцев текущего года телефонные мошенники украли у россиян 45 млрд рублей.

По данным Филиппова, каждый седьмой гражданин России сталкивался с телефонными мошенниками, а половина из них добровольно передавали пароли и коды доступа. Украденные суммы составляли от 15 тысяч до 25 млн рублей, сообщает РБК.

Также Филиппов рассказал, что полгода количество онлайн-преступлений выросло на 20%.

Ранее Центробанк сообщал, что за третий квартал 2021 года интернет-мошенники украли у жителей России 3,2 млн рублей, а вернуть удалось всего 7,7% похищенных денег.

Почти в половине случаев (41%) мошенники использовали методы социальной инженерии (пытались узнать данные карт у самих пользователей).