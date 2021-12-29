Председатель КС допустил возможность возвращения смертной казни в России
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин не исключил возврата смертной казни в России в будущем, следует из его новой книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл".
Он напомнил, что в стране действует бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания, что было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 суд подтвердил это решение, однако формально КС не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель. По его словам, суд лишь объявил практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение.
"То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", — цитирует Зорькина РИА Новости.
Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поздно этой власти пить боржоми, так как все основные источники и организаторы всех страшных преступлений против страны как раз во власти.
ну ты скажешь тоже. Жирик же радио! как это радио в плуг впряжется? там же и нывыки и сила и руки и ноги нужны. а он соображает быстро и увы уже безсистемно и только говорит - каой ему плуг? он из радио и телевизора не вылезет теперь, там прирос,
В случае 100 % доказанной вины отморозков , садистов, человекоподобных маньяков (неужели тот кто убивает беззащитных имеет право жить дальше за счет налогов пока живых аналогичных беззащитных)...,,, взяточников и воров в особо крупном размере, изменников Родины ... высшая мера должна быть обязательно. Но если есть хотя бы доля процента сомнений, то нет.
судьям воскрешать не виновных. ?
При подобных приговорах есть куча аппеляций и т.п. пересмотров.
Вероятность судебной ошибки равна 0,0001 %.
Поэтому ваша писанина - галиматья.Ужж звиняйте.Невиноных там не бывает.
Предлагаю , для начала, научиться судьям воскрешать не виновных. Как только научатся. мораторий можно отменять.