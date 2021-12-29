Председатель КС допустил возможность возвращения смертной казни в России

09:24 29.12.2021

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин не исключил возврата смертной казни в России в будущем, следует из его новой книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл".

Он напомнил, что в стране действует бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания, что было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 суд подтвердил это решение, однако формально КС не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель. По его словам, суд лишь объявил практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение.

"То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", — цитирует Зорькина РИА Новости.

Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.

