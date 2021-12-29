Председатель КС допустил возможность возвращения смертной казни в России

Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин не исключил возврата смертной казни в России в будущем, следует из его новой книги "Конституционное правосудие: процедура и смысл".

Он напомнил, что в стране действует бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания, что было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 суд подтвердил это решение, однако формально КС не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель. По его словам, суд лишь объявил практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение.

"То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", — цитирует Зорькина РИА Новости.

Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.12.2021, 15:27
    Гость: Евгений В.

    Поздно этой власти пить боржоми, так как все основные источники и организаторы всех страшных преступлений против страны как раз во власти.

  2. 29.12.2021, 15:03
    Гость: IgS

    ну ты скажешь тоже. Жирик же радио! как это радио в плуг впряжется? там же и нывыки и сила и руки и ноги нужны. а он соображает быстро и увы уже безсистемно и только говорит - каой ему плуг? он из радио и телевизора не вылезет теперь, там прирос,

  3. 29.12.2021, 15:00
    Гость: ага

    В случае 100 % доказанной вины отморозков , садистов, человекоподобных маньяков (неужели тот кто убивает беззащитных имеет право жить дальше за счет налогов пока живых аналогичных беззащитных)...,,, взяточников и воров в особо крупном размере, изменников Родины ... высшая мера должна быть обязательно. Но если есть хотя бы доля процента сомнений, то нет.

  4. 29.12.2021, 14:42
    Гость: Реалло

    судьям воскрешать не виновных. ?
    При подобных приговорах есть куча аппеляций и т.п. пересмотров.
    Вероятность судебной ошибки равна 0,0001 %.
    Поэтому ваша писанина - галиматья.Ужж звиняйте.Невиноных там не бывает.

  5. 29.12.2021, 14:09
    Гость: ветеран

    Предлагаю , для начала, научиться судьям воскрешать не виновных. Как только научатся. мораторий можно отменять.

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