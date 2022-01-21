Поклонская может стать замглавы Россотрудничества

13:21 21.01.2022

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Сама Поклонская в беседе в ответ на вопрос агентства отметила, что пока преждевременно говорить о ее дальнейшем трудоустройстве, но она готова работать в любой должности, где будет полезна своей стране и руководству.

19 января стало известно, что Наталья Поклонская не станет послом России в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств.