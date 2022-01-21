Поклонская может стать замглавы Россотрудничества
Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Сама Поклонская в беседе в ответ на вопрос агентства отметила, что пока преждевременно говорить о ее дальнейшем трудоустройстве, но она готова работать в любой должности, где будет полезна своей стране и руководству.
19 января стало известно, что Наталья Поклонская не станет послом России в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как от девушки избавиться красиво?
Послом в Кабо-Верде, казалось бы в сам раз, типа убрать руками свидомых. Да эти дураки, вместо того, чтобы тю-тю по-тихому, начали крик-визг, мол, достанем. Она, само собой, задний ход. Теперь пришлось отправить в нии-чаво-контору с неясными ни для кого перспективами...
Ну, по крайней мере, испугать получилось.
И то хлеб!
самое там ей место, работёнка не пыльная,денежная и никакой ответственности.
Россотрудничество. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству сокращённо типа
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