Поклонская может стать замглавы Россотрудничества

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Сама Поклонская в беседе в ответ на вопрос агентства отметила, что пока преждевременно говорить о ее дальнейшем трудоустройстве, но она готова работать в любой должности, где будет полезна своей стране и руководству.

19 января стало известно, что Наталья Поклонская не станет послом России в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.01.2022, 14:48
    Гость: Запутались

    Как от девушки избавиться красиво?
    Послом в Кабо-Верде, казалось бы в сам раз, типа убрать руками свидомых. Да эти дураки, вместо того, чтобы тю-тю по-тихому, начали крик-визг, мол, достанем. Она, само собой, задний ход. Теперь пришлось отправить в нии-чаво-контору с неясными ни для кого перспективами...
    Ну, по крайней мере, испугать получилось.
    И то хлеб!

  2. 21.01.2022, 14:34
    Гость: пусть уже наконец станет

    самое там ей место, работёнка не пыльная,денежная и никакой ответственности.
    Россотрудничество. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству сокращённо типа
    Русскiй мiръ.

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