В Женеве завершились переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена

18:16 21.01.2022

В Женеве завершились переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, посвященные российским предложениям по гарантиям безопасности, они продолжались меньше запланированного времени - полтора часа.

Соединенные Штаты на следующей неделе передадут России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности.

После этого Лавров и Блинкен намерены встретиться еще раз. Пока стороны остаются на прежних позициях: Вашингтон призывает к "деэскалации" ситуации вокруг Украины и подчеркивает намерение сохранить политику "открытых дверей" в НАТО, а в Москве сетуют, что все в российско-американских отношениях сводится к тому, "как себя чувствует" украинский президент Владимир Зеленский.

ТАСС собрал ключевые заявления Лаврова и Блинкена по итогам встречи.

Письменные ответы

США согласились предоставить России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего американский госсекретарь и российский министр иностранных дел планируют провести еще одну встречу.

Сам документ, который будет передан Москве на следующей неделе, может быть опубликован. "Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности, и буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали", - сказал Лавров.

Возможные контакты лидеров

В будущем не исключен и контакт лидеров двух стран, однако, оговорился глава МИД России, в этом вопросе не стоит "забегать вперед": "Президент [РФ Владимир] Путин всегда готов к контактам с президентом [США Джо] Байденом. Ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены".

По словам Блинкена, Вашингтон готов к контактам на высшем уровне, "если это будет полезным", но пока планируются только переговоры глав внешнеполитических ведомств.

Значение Украины

"Наши американские коллеги в очередной раз пытались сегодня поставить Украину во главу угла всего этого [переговорного] процесса", - отметил на пресс-конференции Лавров. В Москве, по его словам, согласны, что украинский вопрос "требует пристального внимания", но не стоит сводить к нему "всю проблему европейской архитектуры безопасности".

Министр посетовал, что России и США следует "по-взрослому" думать о глобальных вопросах, таких как изменение климата: "А вместо этого мы занимаемся тем, что все сводится в российско-американских отношениях к тому, как себя чувствуют Зеленский и его режим. Это неправильно".

Есть ли "угроза" Киеву

Лавров на встрече повторил, что Москва не собирается "вторгаться" на Украину: "Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу".

Его американский коллега также подтвердил позицию своей страны, которая заключается в требовании отвести российских военных от украинских границ. По его словам, Запад готов дать "быстрый, жесткий и единый ответ" не только в том случае, если "любые российские военные силы пересекут границу Украины", но и если будет принят "набор агрессивных мер, которые не связаны с военными действиями".

Расширение НАТО

Лавров и Блинкен также не сошлись в вопросе отказа НАТО от расширения на восток, чего требует Москва. Российский министр повторил это требование, госсекретарь США ответил тем, что альянс не откажется от принципа "открытых дверей". "Сюда относятся вопросы, касающиеся ограничения суверенного права украинского народа самому определять свое будущее. Здесь не может быть торга", - подчеркнул Блинкен.

При этом в Москве считают, что действия НАТО по отношению к Украине "однозначно показывают, что альянс рассматривает эту страну как зону своего влияния". Глава МИД РФ сравнил это с политикой, которую проводили колониальные державы.

Оценка встречи

Лавров рассчитывает, что встреча с американским коллегой поможет Вашингтону подготовить письменные ответы на предложения Москвы, и назвал ее "промежуточной".

Госсекретарь США дал более развернутую оценку: "дискуссия <...> была откровенной и субстантивной", а переговоры - "полезными". "Сегодня мы не ожидали каких-либо значительных прорывов. Но я уверен, что сейчас мы находимся на ясном пути в вопросе понимания взаимных обеспокоенностей", - добавил он.

