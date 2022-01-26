Посол США передал в МИД РФ ответ на российские требования о безопасности

21:21 26.01.2022

Посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. Он доставил два документа — один от США, второй от НАТО. Посла принял замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает "Коммерсант".

В проекте двустороннего договора, переданного Россией США в середине декабря, американской стороне среди прочего предлагается: взять на себя обязательство о недопущении расширения НАТО на восток, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать с территории Европы свое ядерное оружие и не размещать там каких-либо ударных систем, способных угрожать России.

Российский проект договора был обнародован на сайте МИД РФ вскоре после передачи его американцам. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности опубликовать и американскую реакцию, однако в Госдепартаменте США попросили этого не делать. "Наверное, мы не можем опубликовать американский документ, но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживают того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать",— заявил он в среду в Госдуме.

По словам Сергея Лаврова после получения ответа американской стороны МИД РФ и другие компетентные ведомства представят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах в сфере безопасности.