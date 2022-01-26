Посол США передал в МИД РФ ответ на российские требования о безопасности
Посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. Он доставил два документа — один от США, второй от НАТО. Посла принял замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает "Коммерсант".
В проекте двустороннего договора, переданного Россией США в середине декабря, американской стороне среди прочего предлагается: взять на себя обязательство о недопущении расширения НАТО на восток, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать с территории Европы свое ядерное оружие и не размещать там каких-либо ударных систем, способных угрожать России.
Российский проект договора был обнародован на сайте МИД РФ вскоре после передачи его американцам. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности опубликовать и американскую реакцию, однако в Госдепартаменте США попросили этого не делать. "Наверное, мы не можем опубликовать американский документ, но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживают того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать",— заявил он в среду в Госдуме.
По словам Сергея Лаврова после получения ответа американской стороны МИД РФ и другие компетентные ведомства представят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах в сфере безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Заметьте, НАТО действует, а Россия регулярно что-то заявляет. Так что НАТО продолжит действовать, а Россия продолжит заявлять. Может хоть обзаявляться.
не очень культурно.
Лавров и Путин?
Посол США передал в МИД РФ ответ на российские требования о безопасности на обороте Будапештского Меморандума!
У России нет таких ресурсов,чтобы заставить выполнить США и НАТО ультиматум безопасности.Ядерными ракетами можно только попугать,но они знают,что Россия не будет их применять,т.к.получит ответку. Поэтому эту тему заболтают со всех сторон и забудут через пару месяцев.