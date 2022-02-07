В Госдуме предложили разрешить любые способы самообороны для защиты жилья
Депутаты Госдумы РФ предложили разрешить гражданам любые способы защиты своей жизни и своих близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище, пишет газета "Известия".
Парламентарии подготовили законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ", который предполагает предоставить гражданам "право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру".
"Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения", — говорится в пояснительной записке к документу.
В документе подчеркивается, что сейчас, согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы. Таким образом, граждане ограничены пределами необходимой обороны, в то время как преступники ничем не ограничены.
"Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых", - подчеркнул автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
По мнению авторов инициативы, в случае защиты в пределах квартиры, дачи, машины граждане имеют право на превышение допустимой самообороны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да клали органавты на совесть,
здравый смысл, уже извращенные
конституцию и законы, удалось завалить при беспределе больше одного - жизнь уже прожил не зря, воздух чище.
Не разрешат. Отсутствие ЛЮБЫХ прав у гражданина РФ для этой власть фундамент "вертикали". Самооборона это уже другой статус для гражданина в глазах власти. Стоит вспомнить, что не так давно власть приняла закон по которому МВД когда вздумается может врываться в жилище граждан. А любые права для "силовиков" это по сути ЛИКВИДАЦИЯ гражданских прав граждан.
Что меня поражает в эти 20 лет правления Гегемона, так это антиконституционные законы принятые при нём, которые противоречат конституции но всем на это наплевать! Вывод напрашивается один- конституция просто не работает в стране. Власть принимает все решения кулуарно, игнорируя гражданское общество, попирая конституцию и гражданские права граждан, про права человека и говорить нет смысла- у нас власть всегда давала народу "права человека" ровно столько, сколько считала нужным. А что если электоральный лох возьмёт и против герр полицаев применит "все меры"?
Активная самооборона граждан для этой власти будет означать одно, власть готова поделится с народом полномочиями и расширить права народа. А это для этой власти НЕМЫСЛИМО! 28 лет они эти пара обесценивали и тут на тебе, делится захотели!
Не будет такого никогда!
Ну, понятно, а иначе вы соседей заманите и зарубите, а вас и не посади :)
При этом у каждого заманенного соседа в рукае окажется по ножу или металлической трубе. Ели заманить удалось, чтобы всех порешить разом.
Ты, писака под ником "Да" в своём уме?
надо разрешить продажу всем короткоствола по паспорту и справке. А то чем отбиваться - палками и дубинами ?
Здоровенный АК-47 из запасов не всем нужен - где такую бандурину хранить.
Шурбанфюрер, да ты типичный образчик россиянского дурака. Всего скорее, в "силовиках" служил.
Вот когда вы, к-лы вооруженные и призванные защитить каждого человека от нападения отморозков, не допустите ни одного насилия над людьми, тогда и вякайте чего хорошо, а чего плохо. А пока вы ни хера этого сделать не в состоянии, но и сами погрязли в преступности, не тебе судить, что хорошо, а что плохо для людей. Без вас, к-лов, разберёмся.
Хватит из нас делать безропотных баранов. Ты и такие, как ты, есть волки, которым выгодно, чтобы овцы только тихонько блеяли, когда бы вы их резали.