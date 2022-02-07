В Госдуме предложили разрешить любые способы самообороны для защиты жилья

09:25 7.02.2022

Депутаты Госдумы РФ предложили разрешить гражданам любые способы защиты своей жизни и своих близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище, пишет газета "Известия".

Парламентарии подготовили законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ", который предполагает предоставить гражданам "право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру".

"Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения", — говорится в пояснительной записке к документу.

В документе подчеркивается, что сейчас, согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы. Таким образом, граждане ограничены пределами необходимой обороны, в то время как преступники ничем не ограничены.

"Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых", - подчеркнул автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По мнению авторов инициативы, в случае защиты в пределах квартиры, дачи, машины граждане имеют право на превышение допустимой самообороны.