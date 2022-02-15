Путин ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Минских соглашений по урегулированию украинского конфликта еще есть потенциал. Таким образом глава государства прокомментировал обращение Госдумы о признании Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил Путин, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве.

Как отметил российский лидер, депутаты парламента, призвавшие его рассмотреть вопрос о необходимости признания ДНР и ЛНР, «так же, как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей». «Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», — добавил Путин.

Он также выразил надежду, что лидеры Германии, Франции, а также «партнеров за океаном» «окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти и это решение [проблем Донбасса] будет найдено».

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь отметил, что признание ЛНР и ДНР российской стороной будет «политической катастрофой» и нарушит ранее заключенные Минские соглашения.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.02.2022, 01:57
    Гость: Да

    На месте "всего мира" ржать не следует.

    Мирная риторика - это попытка удержаться на краю пропасти.

    Речь, собственно о последней войне. Даже взрыв 300 ракет создаст эффект ядерной зимы. А долетят гораздо больше.
    Гибель населения США по расчётам, за первые полчаса войны порядка 75 миллионов. Много раненых. Даже непонятно, сколько останется здоровых. Понятно, что и России достанется.

    А в мире целом будет полный коллапс, и это в полутьме и холоде на ряд лет.

    Вот это и есть полная цена движения англосаксов к России через оккупированную Украину, через базу в Очакове, куда украинцев даже не пускают.
    ------

    Я не вижу повода для смеха. Ну, если это такой висельный юмор..

  4. 16.02.2022, 01:37
    Гость: Гость

    Ну тут в России на эту "лошадь" уже никто и не ставит - дураки закончились в 2014. А последние события показали, что и на Западе уже давно все поняли, и просто посылают его с его ультиматумами.

Все комментарии (50)
Выбор читателей
Каждому по труду! Что может заставить работодателя повысить сотрудникам зарплаты
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
США напали на олимпийскую сборную России
США напали на олимпийскую сборную России
«Мы можем потерять наших детей, если продолжим следовать принципам Гинцбурга и Минздрава»
Избранное
«Чиж и Со», 24 октября, «ГлавКлуб»
Как обновить ванную комнату дешево, быстро и качественно? Советы от экспертов
Армения после Карабаха: ничего не поняли, ничего не забыли, ничему не научились…
Кипелов вспомнил о пророссийской пословице сербов
Александр Проханов: «Сколько лжи было произнесено властями, если народ предпочитает умирать от ковида, но не делать прививку! »
«Нужно убрать коронавирусный психоз»: 1 сентября сулит сплошные проблемы
Элегантные и недорогие изделия из палладия
Сергей Черняховский. НАТО и сотрудничество
Автопром СНГ и Африки, в чем сходства и различия?
Гарик Сукачев назвал распад СССР геноцидом русского народа
Ярлыки на одежде: что обозначают знаки для стирки