Путин ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

18:22 15.02.2022

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Минских соглашений по урегулированию украинского конфликта еще есть потенциал. Таким образом глава государства прокомментировал обращение Госдумы о признании Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил Путин, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве.

Как отметил российский лидер, депутаты парламента, призвавшие его рассмотреть вопрос о необходимости признания ДНР и ЛНР, «так же, как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей». «Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», — добавил Путин.

Он также выразил надежду, что лидеры Германии, Франции, а также «партнеров за океаном» «окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти и это решение [проблем Донбасса] будет найдено».

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь отметил, что признание ЛНР и ДНР российской стороной будет «политической катастрофой» и нарушит ранее заключенные Минские соглашения.