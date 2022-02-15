Путин ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Минских соглашений по урегулированию украинского конфликта еще есть потенциал. Таким образом глава государства прокомментировал обращение Госдумы о признании Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил Путин, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве.
Как отметил российский лидер, депутаты парламента, призвавшие его рассмотреть вопрос о необходимости признания ДНР и ЛНР, «так же, как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей». «Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», — добавил Путин.
Он также выразил надежду, что лидеры Германии, Франции, а также «партнеров за океаном» «окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти и это решение [проблем Донбасса] будет найдено».
Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь отметил, что признание ЛНР и ДНР российской стороной будет «политической катастрофой» и нарушит ранее заключенные Минские соглашения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ты на кого это батон крошишь ?
На месте "всего мира" ржать не следует.
Мирная риторика - это попытка удержаться на краю пропасти.
Речь, собственно о последней войне. Даже взрыв 300 ракет создаст эффект ядерной зимы. А долетят гораздо больше.
Гибель населения США по расчётам, за первые полчаса войны порядка 75 миллионов. Много раненых. Даже непонятно, сколько останется здоровых. Понятно, что и России достанется.
А в мире целом будет полный коллапс, и это в полутьме и холоде на ряд лет.
Вот это и есть полная цена движения англосаксов к России через оккупированную Украину, через базу в Очакове, куда украинцев даже не пускают.
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Я не вижу повода для смеха. Ну, если это такой висельный юмор..
Сидит, готовится, книжки читает.
Ну тут в России на эту "лошадь" уже никто и не ставит - дураки закончились в 2014. А последние события показали, что и на Западе уже давно все поняли, и просто посылают его с его ультиматумами.
При чем постоянно.