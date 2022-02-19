В Ростовской области ввели режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за увеличения числа беженцев из Донбасса, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", - сказал он на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

Голубев также добавил, что в области все министерства, все члены правительства перевели на круглосуточный режим работы с докладом практически через каждые два часа об изменении ситуации. 

По состоянию на 10:00 по Москве границу России пересекли более 10 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Между тем принять беженцев из Донбасса готовы еще 26 регионов России. По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, РЖД готовы предоставить составы для передислокации беженцев из Ростовской области в эти регионы.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.02.2022, 17:58
    Гость: Бывает

    Пенсионеров всех на иглу, а на их места молодых приезжих, способных работать - к станку.

  4. 19.02.2022, 14:39
    Гость: Что бы это значило

    "принять беженцев из Донбасса готовы еще 26 регионов России"
    Еще в 26 регионах устроят режим ЧС?
    Зачищают территорию от лишнего населения для переселенцев из Израиля, который планируют закрыть за непригодностью к проживанию.

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