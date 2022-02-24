Кремль ответил на вопрос о сроках военной операции

15:30 24.02.2022

Сроки демилитаризации и денацификации Украины, которые являются главными целями военной операции России, определит верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин. Так на этот вопрос ответил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, он не может разглашать военную информацию. Кроме того, единственным источником остается Минобороны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

В свою очередь, Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.