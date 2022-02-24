Кремль ответил на вопрос о сроках военной операции
Сроки демилитаризации и денацификации Украины, которые являются главными целями военной операции России, определит верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин. Так на этот вопрос ответил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам официального представителя Кремля, он не может разглашать военную информацию. Кроме того, единственным источником остается Минобороны.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.
В свою очередь, Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Российское имущество за рубежом уже начинают изымыть , как минимум у самых ярых друзей самизнаетекого. А там на компенсацию потерь вполне хватит.
Сначала доживи до понедельника, а там уже думать будешь.
На НТВ патриот и военный иксперт Сивков взахлеб рассказывает о военных успехах ВС России. Напомню, что совсем недавно иксперт взахлеб же поддержал еще одного иксперта, советского паркетного полководца Ивашова, предрекашшего России скорый и позорный разгром, и призывавшего вернуть Украине Крым и Донбасс. И тут было полно патриотов, коммунистов-сталинцев и ленинцев, которые с восторгом ему подвывали. Сивков уже переобулся. Уверен, что и Ивашов срочно переобувается.
Сотрудничать с неадекватным режимом никто не будет , выйдет дороже в будущем. Просто до определенного момента никто не верил что все закончиться именно так.
Россиия Тоже была верным союзником Гитлера , договоры о сотрудничестве , в том числе и военном , поставки сырья и материалов , совместные учения , обучения немецких военных. Какой год сейчас на дворе ?