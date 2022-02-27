Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим
Президент России Владимир Путин в ответ на «агрессивные высказывания высокопоставленных лиц стран НАТО» приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Силы стратегического сдерживания включают гиперзвуковое и ядерное оружие.
«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства»,— сказал Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные силы (СНС) и стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), пишет «Коммерсант».
Ранее сегодня, 27 февраля, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что, если не остановить Россию на Украине, то под угрозу попадут страны Восточной Европы. По ее мнению, это может привести к конфликту России и НАТО.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И не только в упомянутых угрозах, но и в уже объявленных экономической и воздушных блокадах.
А блокада это уже акт войны.
Кое-кому(всем) не надо забывать, что РФ может передать технологии и готовые компоненты для изгтовления атомной бомбы:
Белоруссии - пусть задумаются Польша и прочие европейцы;
Ирану - пусть задумаются СА, Израиль и прочие ближневосточники;
КНДР - пусть задумаются Япония и прочие дальневосточники.
За Львов пока еще не брались.
За всё это время со стороны Запада (и, разумеется, Китая) не было не сказано ни слова о возможности ядерной войны. Никто свои ядерные силы не активизировал. Все они находятся под пристальным наблюдением друг друга, никто не нагнетает, все выполняют договорную концепцию "ядерного сдерживания", заключающуюся исключительно в ОТВЕТНОМ использовании ЯО. Россия решила попугать мир началом ядерной войны? Отмазка: "Мы не весь мир, а только Запад!" не катит. Все понимают, что полномасштабный ядерный конфликт может быть только глобальным, никто не допустит, чтобы две каких-либо стороны в своём конфликте взаимно изничтожили большую часть своего военного и экономического потенциала, оставив третью сторону единоличным гегемоном постапокалиптического мира. Это одна из основных аксиом ядерного планирования.
Думаю, что сейчас своё очень тихое слово на ушко ядерному буяну скажет председатель Си: "Дружище, так дела не делаются".
надо быстро продавать - потом навар 100% гарантирован)
Чего заныли. Сделал, что и положено главе государства, в подобных случаях. На войне как на войне. Окрысились на Россию, со всех сторон. Лезут куда их не звали. Стравили русских с русскими, а сами отсидеться хотят. А шиш им с маслом, тоже "на орехи" получат...