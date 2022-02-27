Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим

16:41 27.02.2022

Президент России Владимир Путин в ответ на «агрессивные высказывания высокопоставленных лиц стран НАТО» приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Силы стратегического сдерживания включают гиперзвуковое и ядерное оружие.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства»,— сказал Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные силы (СНС) и стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), пишет «Коммерсант».

Ранее сегодня, 27 февраля, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что, если не остановить Россию на Украине, то под угрозу попадут страны Восточной Европы. По ее мнению, это может привести к конфликту России и НАТО.