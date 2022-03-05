Путин исключил введение военного положения в России

19:45 5.03.2022

Планов вводить в России особые режимы, включая военное положение, нет. Также не планируется отправлять на Украину срочников, сказал сегодня президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний, отвечая на вопрос, есть ли планы направить на Украину солдат срочной службы или объявить военное положение..

"Военное положение вводится в случае внешней агрессии, у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Что касается особого положения, оно тоже вводится в случае крупномасштабных внутренних угроз. Режим ЧС вводится регионально на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов. Мы не планируем вводить никакого положения на территории РФ, нет такой необходимости сегодня",—приводит слова президента "Коммерсант".

Кроме того, Путин отметил, что в операции принимают участие только контрактники и направлять срочников на Украину не планируется, потому что сил и средств профессиональной армии вполне достаточно для достижения поставленных целей. Он также выразил признательность добровольцам, но сказал, что их помощь пока не требуется.