Путин исключил введение военного положения в России
Планов вводить в России особые режимы, включая военное положение, нет. Также не планируется отправлять на Украину срочников, сказал сегодня президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний, отвечая на вопрос, есть ли планы направить на Украину солдат срочной службы или объявить военное положение..
"Военное положение вводится в случае внешней агрессии, у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Что касается особого положения, оно тоже вводится в случае крупномасштабных внутренних угроз. Режим ЧС вводится регионально на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов. Мы не планируем вводить никакого положения на территории РФ, нет такой необходимости сегодня",—приводит слова президента "Коммерсант".
Кроме того, Путин отметил, что в операции принимают участие только контрактники и направлять срочников на Украину не планируется, потому что сил и средств профессиональной армии вполне достаточно для достижения поставленных целей. Он также выразил признательность добровольцам, но сказал, что их помощь пока не требуется.
Комментарии читателей Оставить комментарий
должен все это бешенство остановить,иначе большая беда будет...
какой то массовый психоз.Может и правда в вакцине что то было?
Заметание следов истинных причин "освобождения" , давно уже ясно.
Дождитесь
Нато с запада, и Китая до Урала. Вот они и сделают вам
Чс. А пока стойте в очередь в Форбсы.
Чего кому введение, Министр Обороны И его штаб ,вместе с его прислужниками врут народу что там только всё по контракту, тогда откуда там пацаны которые говорят мы заблудились. И почему отходя, не подорвали технику которая вышла из строя, Пусть исключатели посмотрят, как нэзалэжники говорят, теперь это нам послужит. Или помошницы министра обороны попробуют всё это опровергнуть.Очень жаль армию.Получаются МОбороны не тянет на уровень ком полка, потому что такие погрешности не сопоставимы, с такими погрешностями