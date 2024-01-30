В Армении возбудили дело после осквернения памятника блокадникам Ленинграда
Следственный комитет Армении возбудил дело по статье "хулиганство" после осквернения в Ереване памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда, сообщил во вторник пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян. По его словам, СК получил сообщения от МВД о распространенном в соцсетях видео заведомо хулиганских действий, совершенных одним человеком у памятника "Детям блокадного Ленинграда".
Фото Armineaghayan с сайта ru.wikipedia.org
"В связи с полученным сообщением в следственном отделе ереванского административного района Арабкир инициировано уголовное производство по статье "хулиганство". С целью полного выяснения обстоятельств произошедшего и правовой оценки действиям указанного лица проводится следствие. Его личность установлена", - приводит слова Абрамяна РИА Новости. По его словам, принимаются меры, чтобы доставить мужчину в следственный орган.
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.
Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.
Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".
Комментарии читателей Оставить комментарий
В битве за Ленинград участвовало более 100 тысяч армян, из них 4 тысячи были добровольцами и просто защитниками города.
По разным источникам, множество армянских воинов пало именно на легендарном Невском пятачке. В целом из 100 тысяч армянских защитников Ленинграда 20 тысяч не вернулось домой.
В битве за Ленинград сражалось 10 Героев Советского Союза армянской национальности. Среди них легендарный дважды Герой, лётчик-штурмовик Черноморского и Балтийского флотов Нельсон Степанян, который погиб в декабре 1944 года в боях за освобождение Латвии.
Общеизвестно, что большой вклад в защиту Ленинграда внес адмирал флота, Герой Советского Союза Иван Исаков, который в начале войны занимал пост заместителя Главкома Северо-Западного направления, а затем отвечал и за контрбатарейную борьбу, за оборону Невы, высадку морских десантов в Приладожье и строительство на западном берегу Ладоги причалов и главного порта.
За Ленинград боролись также генерал-майор, знаменитый на Ленинградском фронте Бениамин Галстян, который похоронен в Александро-Невской лавре, генерал-майор артиллерии Николай Оганесян, генерал-лейтенант Гай Туманян и другие.
Есть дело, но нет тела.
"сыграли на руку Пашиняну и Алиеву"
*
А выбрав Пашиняна повторно АРМЯНИН (среднестатистический) не сыграл на руку Пашиняну?
Очень "мужественный" поступок - отомстить памятнику.
Если уж топтать флаг то не русский, а израильский и турецкий, потому как правительство России кишит евреями, а российский бизнес «братьями» мусульманами. Кстати и те и те обрезанные, и те и те развязали анти-армянскую пропаганду уже в России, а русские этого не понимают. Все эти диаспоры, помимо всего прочего, травят коренное население России наркотой, преступностью и паленой водкой. Армянам же надо понимать, что спасет их ни Россия, ни Америка, потому как правят ими кучка безродных евреев монетаристов. Идея сионизма (собрать всех евреев в одном государстве) сдохла - ни кто не хочет работать. Гораздо проще сидеть на шее русских или американских рабочих. Успех Китая это доказал. Нет евреев, нет проблем.
/…Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения…/
9.11.20. РФ ввела МС в Арцах с целью:-1. Разъединение противоборствующих сторон. 2. Обеспечение прекращение огня .3. Защита жизни и имущества проживающего населения. К 2023 азерб. которые должны были оставаться на линии прекращении боевых действий (ответственность на МС) ,продвинулись на всех направлениях и оказались на всех господствующих высотах и перекрёстках там где их не должно было быть,. Азеры воткнули 12.2020 КПП в коридор в котором кроме МС РФ никого не должно было быть. И вишинка к торту депортация самого прорусского населения быв.СССР и передача в лапы азеров лидеров Арцаха которые были прроссийскими, но зато безпрепятственно ушли прозападные политики .
Что выиграло РФ сдав Арцах, транзит газа и нефти через Азербайджан
и транспортный коридор РФ -Аз.Р- ИРИ.
Минус, этот корридор и транзит будут работать пока позволит куратор
Азерб.Р Великобритания, нахождение в Закавказье турок члена НАТО
нахождение в АзрР аэродромов подскока Израиля. И главный минус
депортацию армян с Арцаха косвено связывают с РФ-не выполнили
обязательств и сыграли на руку Пашиняну и Алиеву. Азерб. убили шестерых миротворцев ,уничтожили вертолёт с экипажем , спустили на тормозах. Никаких претензий ни к кому просто констатация фактов.