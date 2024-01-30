В Армении возбудили дело после осквернения памятника блокадникам Ленинграда

21:27 30.01.2024

Следственный комитет Армении возбудил дело по статье "хулиганство" после осквернения в Ереване памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда, сообщил во вторник пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян. По его словам, СК получил сообщения от МВД о распространенном в соцсетях видео заведомо хулиганских действий, совершенных одним человеком у памятника "Детям блокадного Ленинграда".

Фото Armineaghayan с сайта ru.wikipedia.org

"В связи с полученным сообщением в следственном отделе ереванского административного района Арабкир инициировано уголовное производство по статье "хулиганство". С целью полного выяснения обстоятельств произошедшего и правовой оценки действиям указанного лица проводится следствие. Его личность установлена", - приводит слова Абрамяна РИА Новости. По его словам, принимаются меры, чтобы доставить мужчину в следственный орган.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.

Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.

Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".