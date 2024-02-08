ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах

Центризбирком России по итогам проверки подписей в поддержку выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента в марте текущего года, пишет "Интерфакс".

Как сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания комиссии, представители Надеждина не присутствовали в ходе проверки подписных листов.

Член ЦИК Андрей Шутов, в свою очередь, отметил, что по итогам проверки отобранных подписей более 15% признаны недействительными.

При этом, по его словам, примерно половина подписей была признана недействительной по недоработке штаба претендента, в том числе, 1 767 подписей были признаны недействительными, так как их сборщики не были внесены в нотариально заверенный список лиц, которые осуществляли сбор подписей избирателей.

Шутов отметил, что 360 подписей признаны недействительными, так как они собраны членами территориальной и участковой избирательной комиссии; это является нарушением закона.

Кроме того, по его словам, ошибки были допущены сборщиками подписей. В частности, они не расписывались в подписном листе, не полностью указывали данные о себе.

Шутов напомнил, что достоверными признаны 95 587 подписей в поддержку Надеждина, что является недостаточным для регистрации кандидатом на выборах президента.

31 января Надеждин представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку. Он сообщил, что сдал в ЦИК 105 тыс. подписей, собранных в его поддержку на территории РФ. 

6 февраля глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по итогам проверки подписей, собранных в поддержку Надеждина, а также председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича, недействительными оказались 14-15% из них.

В поддержку выдвижения кандидата политической партией (за исключением парламентских) требуется представить не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2 500 подписей.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.02.2024, 19:08
    Гость: да все нормально было

    В магазинах наконец то появилась колбаса.Но потом видимо кого то ностальгия по совку замучила...

  5. 08.02.2024, 18:52
    Гость: Старый дед

    Говорят, она там за углом давно стоит, никак грузчики момент не поймают...)))

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