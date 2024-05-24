Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армии генерала Ивана Попова

17:41 24.05.2024

2-го Западный окружной военной суд не стал менять меру пресечения бывшему командующему 58-й армией генералу Ивану Попову и оставил его в СИЗО, пишет РБК.

235-й гарнизонный военный суд 17 мая отправил Попова под арест на два месяца. Это решение обжаловали и защита, и обвинение. Сегодня было рассмотрено ходатайство защиты, ходатайство следствия будет рассмотрено в понедельник.

«Бывало и хуже», — прокомментировал решение суда Попов, передает телеграм-канал Shot.

В зале суда его охраняли пять человек: три сотрудника военной полиции, вооружённые автоматами, и два пристава.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку на нем должны были оглашаться данные о месте жительства Ивана Попова, а также содержащие гостайну сведения о ходе проведения военной операции на Украине.

По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на общую сумму 130 млн руб. в 2023 году. Они были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Генералу грозит до десяти лет лишения свободы.

Решение о взятии Ивана Попова был под стражу 17 мая принял 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления СКР. 22 мая следствие обратилось в суд для изменения меры пресечения на домашний арест. Как указали в СКР, решение принято с учетом "характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования", пишет "Коммерсант".

После начала военной операции на Украине Попов возглавлял штаб 11-го армейского корпуса в Калининградской области, позднее стал командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за запорожское направление в зоне спецоперации.

В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала к военнослужащим, в котором тот говорил о "сложной ситуации со старшим начальством". В частности, Попов рассказал, что доложил руководству об отсутствии средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также о "массовой гибели и увечьях" солдат, после чего был отстранен от должности "за один день".