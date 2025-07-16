В России создают автономную боевую систему дронов для контроля линии фронта

11:05 16.07.2025

Российская компания «АвиаТехноЛаб» разрабатывает автономный комплекс управления беспилотниками, способный самостоятельно удерживать участки боевого соприкосновения без участия операторов, пишет газета «Известия».

Система, получившая рабочее название «Диктион» (от греч. «сеть»), предназначена для контроля фронта протяжённостью до нескольких сотен километров. Разведывательные дроны будут патрулировать территорию в автоматическом режиме и при обнаружении целей — как наземных, так и воздушных — отправлять сигнал ударным БПЛА.

Боевая часть комплекса будет базироваться в специальных укрытиях — «гнёздах», обеспеченных системой подзарядки и рассчитанных на непрерывную работу в течение 2–3 месяцев. В состав ударных единиц войдут дроны разных классов: от FPV-камикадзе и сапёров до крупных бомбардировщиков и перехватчиков, действующих в интересах ПВО.

Каждая такая автономная ячейка сможет контролировать до 100 кв. км территории. Важной особенностью является модульное программное обеспечение: система будет совместима с беспилотниками разных производителей и конфигураций.

По словам одного из инженеров «АвиаТехноЛаб», дроны будут круглосуточно мониторить обстановку, используя технологии машинного зрения и триангуляции. При этом управление полётами и анализ видеопотока осуществляются без участия человека, в рамках децентрализованной цифровой сети. «Гнезда» будут развёрнуты и замаскированы вблизи линии соприкосновения. В случае угрозы или обнаружения целей — система оперативно направит ударные беспилотники на перехват.