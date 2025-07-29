«Аэрофлот» стабилизировал программу полетов после хакерского взлома
«Аэрофлот» сообщил, что сегодня выполняет программу полетов «в рамках расписания». До 10:00 по мск проводились точечные отмены рейсов, но после их программа стабилизировалась, пишет «Коммерсант».
По данным авиакомпании, 29 июля планируется выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно (216 парных рейсов из 233). «Аэрофлот» уточнил, что обстановка в Шереметьево спокойная, а регистрация в аэропорту работает в штатном режиме. В системе бронирования авиабилетов сбоев нет, сайт перевозчика работает.
28 июля «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе своих информационных систем. Это привело к отмене десятков рейсов, в Шереметьево скопились очереди. Генпрокуратура назвала причиной хакерскую атаку. Ответственность взяли на себя две группы хакеров. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Врут как дышат. Сегодня в Шереметьево снова отменены 53 рейса "Аэрофлота".
В заголовке нет ошибки? Кавычки должны стоять не над Аэрофлотом, а над «стабилизировал»?
А я на всякий случай буду ездить из российского Лиссабона в Дубровку на лисапеде, в надежде, что останусь живее, чем тот который живее всех живых.
Давно было понятно, что вклады заморозят. Вопрос: как? Был вариант, что объявят о хакерской атаке врагов. Усё пропало, шеф. Скажут, нужны месяцы на восстановление. Ну и после этой истории с Аэрофлотом все в это поверят. Так что это была репетиция. А что там на самом деле было, мы не узнаем никогда.
Это же прописная истина. На серверах автоматически создаются резервные копии.
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