Генерал-полковник Александр Лапин уволен из армии
Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением. Ранее на посту командующего Ленинградским военным округом его сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.
Генерал Лапин будет назначен помощником главы Татарстана, накануне сообщил «Татар-информ» без указания источника информации. По данным издания, Лапин будет отвечать на посту помощника раиса за работу по сопровождению участников военной операции и их семей, а также оформление на службу по контракту, социальную и медицинскую реабилитацию, интеграцию вернувшихся бойцов в мирную жизнь.
Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018 года по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии.
В 2022 году Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр». Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров возложил на Лапина ответственность за отход российских войск из Красного Лимана.
Позднее Лапин был переведен на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, затем командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку «Север». При нем войска на этом направлении вели бои за Волчанск, занимались обороной и в дальнейшем освобождением Курской области, создавали буферную зону в Сумской и Харьковской областях.
