Генерал-полковник Александр Лапин уволен из армии

Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением. Ранее на посту командующего Ленинградским военным округом его сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Генерал Лапин будет назначен помощником главы Татарстана, накануне сообщил «Татар-информ» без указания источника информации. По данным издания, Лапин будет отвечать на посту помощника раиса за работу по сопровождению участников военной операции и их семей, а также оформление на службу по контракту, социальную и медицинскую реабилитацию, интеграцию вернувшихся бойцов в мирную жизнь.

Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018 года по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии.

В 2022 году Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр». Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров возложил на Лапина ответственность за отход российских войск из Красного Лимана.

Позднее Лапин был переведен на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, затем командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку «Север». При нем войска на этом направлении вели бои за Волчанск, занимались обороной и в дальнейшем освобождением Курской области, создавали буферную зону в Сумской и Харьковской областях.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.09.2025, 23:30
    Гость: Юри_й

    Да ну? Генерал бездарно проигравший японскую войну, был потом переведен командовать фронтом в первую мировую, пока под давлением других генералов, царь наконец не убрал его

  5. 21.09.2025, 22:37
    Гость: ну началось

    командующий Ленинградским военным округом...помощник раиса Татарстана?мож присматривающий за раисом?
    Лапин будет отвечать на посту помощника раиса за работу по сопровождению участников военной операции и их семей, а также оформление на службу по контракту,
    это у нас теперь в режиме нон стоп будет служба по контракту?
    А потом "сопровождение участников и их семей

Все комментарии (26)
