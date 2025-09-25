Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву, его самолет приземлился в аэропорту "Внуково", сообщает РИА Новости.

Лукашенко 25-26 сентября совершает рабочий визит в Россию, запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава белорусского государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".

  1. 25.09.2025, 13:39
    Гость: Александр Флеминг

    Давать шансы человеку, который вас предал, наверное, тоже самое, что дать вторую пулю тому, кто первый раз в вас не попал.

  2. 25.09.2025, 13:12
    Гость: Бульбаш

    У Батьки опять видать деньги закончились. А США и Запад обещают но пока не дают, он себя еще не достаточно хорошо ведет.

  4. 25.09.2025, 12:56
    Гость: Юляша

    Прибыл...с визитом...приземлился...
    Это как ты "прибыл" с визитом к соседу по даче...твоя садовая тачка "приземлилась"...протокольная встреча произошла на крыльце фазенды...прикольно :))
    Да пишите проще - ЗАЕХАЛ поговорить.

