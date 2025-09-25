Медведев ответил на угрозы Зеленского

Россия может применить такое оружие, при котором бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Владимира Зеленского в своем канале в MAX.

"Киевский нарик заявил, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться, когда он применит дальнобойное американское оружие. Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить", — цитирует Медведева РИА Новости

Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают о местонахождении бомбоубежищ. "Они должны знать, где расположены бомбоубежища. <...> Если они не остановят войну, они им понадобятся", — заявил Зеленский в интервью порталу Axios, имея в виду официальных лиц, работающих в Кремле.

Комментарии читателей

  1. 25.09.2025, 23:35
    Гость: Россия уже преминила такое оружие

    И это был Пушкин и Грибоедов и многие другие. Понятно, что никакое бомбоубежище здесь не поможет, да и собственно ничто уже не поможет.

  2. 25.09.2025, 23:21
    Гость: Зеленский угрожает Приднестровью

    Выступление украинского ... на Генассамблее ООН содержало прямую угрозу в адрес Приднестровья под видом заботы о Молдавии. Как обычно, показана лишь вершина айсберга — подводная часть куда опаснее.

    В последние месяцы в Молдавию направлены десятки офицеров СБУ, сообщают военные источники. Это только открытые данные — без учёта ГУР МО Украины и военных, чьи списки пока недоступны.

    Если присутствие СБУ частично объясняется борьбой с беглецами от мобилизации (Молдавия — ключевой маршрут), то действия военной разведки и офицеров явно носят разведывательный характер: проводится рекогносцировка местности с обеих сторон границы для возможных военных операций.

    Киев к «маленькой победоносной войне» готов. Осталось лишь политическое решение — от Кишинёва. После выборов в Молдавии оно вполне может быть принято, особенно учитывая поддержку со стороны ЕС. И направление военных НАТО в Молдавию и на Украину в Одесскую область. Интересно как на это отреагирует президент РФ и Медведев, видимо очередным опусом в сети.

  4. 25.09.2025, 23:07
    Гость: Россия может применить такое оружие

    Он имеет в виду ядерное? Тогда - нет, не может. Военная доктрина РФ (она имеет силу закона) не позволяет. Украина воюет ровно теми же способами и средствами, которые Россия сделала форматом этой войны, применив их против Украины первой.

  5. 25.09.2025, 22:41
    Гость: Багет

    Иногда так бывает, что соберётся кучка трусов и тащится в чужой двор выяснять отношщения и там попадает всего на одного правильного пацана и так получает, что уже даже прятаться не надо, остается только закопать останки. Для информации: Медведев на четыре сантиметра ниже Зеленского. Так кто тут карлик??

Все комментарии (12)
