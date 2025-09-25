Медведев ответил на угрозы Зеленского

20:00 25.09.2025

Россия может применить такое оружие, при котором бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Владимира Зеленского в своем канале в MAX.

"Киевский нарик заявил, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться, когда он применит дальнобойное американское оружие. Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить", — цитирует Медведева РИА Новости.

Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают о местонахождении бомбоубежищ. "Они должны знать, где расположены бомбоубежища. <...> Если они не остановят войну, они им понадобятся", — заявил Зеленский в интервью порталу Axios, имея в виду официальных лиц, работающих в Кремле.