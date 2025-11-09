Парому из Турции не разрешили зайти в порт Сочи после 2,5 суток ожидания

Парому из турецкого Трабзона не разрешили пришвартоваться в порту Сочи, сообщил «Интерфаксу» руководитель компании-организатора маршрута ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян. Спустя более 2,5 суток ожидания судно возвращается обратно.

«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи, паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан», — сказал Туркменян.

Паром Seabridge, первый за 14 лет, вышел из Трабзона в среду вечером по местному времени и утром в четверг встал на рейд в Сочи, дожидаясь согласования захода в порт. На борту находятся 20 пассажиров — двое граждан Турции и 18 россиян, купивших билеты в частном порядке, пишет РБК.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что порт не принял Seabridge, поскольку у судна нет разрешения на вход на территорию России. «Более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — сказали там.

Администрация Краснодарского края сочла начало паромного сообщения между Сочи и Трабзоном преждевременным, объяснив свою позицию тем, что «вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными».

Глава ООО «СВС Шиппинг» утверждал, что паром получил разрешение на вход в территориальные воды России и после досмотра должен был зайти в сочинский порт. Сделать это по прибытии 6 ноября Seabridge не смог из-за проведения в акватории порта учений флота, объяснял Туркменян.

