В Кремле заявили о продолжении контактов РФ и США по мирному плану

Россия занимается анализом итогов переговоров с США в Майами, о которых президенту РФ Владимиру Путину доложил спецпредставитель, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом 25 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев. Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — приводит его слова газета «Известия».

Песков также обратил внимание на рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот допустил странное и оскорбительное высказывание. Пресс-секретарь президента РФ назвал украинского лидера озлобленным и малоадекватным человеком, а также усомнился в его способности принимать решения по урегулированию конфликта.

«Некультурно, озлобленно, [Зеленский] похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом: способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования [конфликта] политико-дипломатическими средствами?» — подчеркнул Песков.

24 декабря Владимир Зеленский выложил в Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что «все украинцы в этот день желают смерти одному человеку». Кому именно, украинский лидер не уточнил, пишет Газета.RU.

Кроме того, в своей речи политик назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по Украине. По его словам, жители РФ якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2025, 21:26
    Гость: "Глаза

    метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься. – Ай-яй-яй, – сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись, – посмотрите на него. Не человек, а какой-то конек-горбунок!– Никогда, – принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, – никогда Воробьянинов не протягивал руки. – Так протянете ноги, старый дуралей! – закричал Остап."

  3. 25.12.2025, 18:17
    Гость: Гость

    Ни чего хорошего от договорняка ожидать не следует. Агент влияния Дмитриев, уроженец Киева, окончивший Оксфорды и пр., работавший в американском банке голден сакс, внедренный ЦРУ в правительство РФ, действует в интересах сша. Из мирного плана, озвученного Зе, РФ должна будет вывести войска и освободить занятые и политые кровью наших ребят земли сумской, харьковской, днепропетровской и др. областей. Незавоеванные земли Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской бластей остаются украм. Запорожской АЭС будут управлять сша и укры - 50/50. Создается фонд помощи исключительно украм.

  5. 25.12.2025, 16:49
    Гость: VKPb

    Это что, комикс, или шутки?! «Россия занимается анализами», там реальные живые люди гибнут! Просто так! Ни за что! Какая «Россия?!» Это батон, кто?! ФИО?! Должность?! Ведомство?! Мера ответственности и занимаемые должности?! Какой «глава фонда прямых инвестиций?!» Чьи инвестиции, и откуда куда?! Британец Ми6 колонизация или кто?! При чём тут Британская Америка США?! Она Агрессор вместо Лондона?! Они Британские Мутные игрища?! США кроме того что Британская Колония Ми6 кто вообще?! ...

Все комментарии (9)
