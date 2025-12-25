В Кремле заявили о продолжении контактов РФ и США по мирному плану

14:33 25.12.2025

Россия занимается анализом итогов переговоров с США в Майами, о которых президенту РФ Владимиру Путину доложил спецпредставитель, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом 25 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев. Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — приводит его слова газета «Известия».

Песков также обратил внимание на рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот допустил странное и оскорбительное высказывание. Пресс-секретарь президента РФ назвал украинского лидера озлобленным и малоадекватным человеком, а также усомнился в его способности принимать решения по урегулированию конфликта.

«Некультурно, озлобленно, [Зеленский] похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом: способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования [конфликта] политико-дипломатическими средствами?» — подчеркнул Песков.

24 декабря Владимир Зеленский выложил в Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что «все украинцы в этот день желают смерти одному человеку». Кому именно, украинский лидер не уточнил, пишет Газета.RU.

Кроме того, в своей речи политик назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по Украине. По его словам, жители РФ якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».