Песков: взнос в «Совет мира» потребует разблокировки активов РФ в США

Стоп-кадр видео

Перечисление $1 млрд в "Совет мира", формируемый США, потребует разблокировки российских активов на американской территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как будет [взнос] оформлен юридически, это пока не понятно, это все надо обсуждать. <...> Потом, это же требует разблокировки/ Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов", - приводит его слова ТАСС.

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными представителями Совета безопасности РФ накануне заявил, что Москва готова перечислить в "Совет мира" требуемый взнос, использовав для этого замороженные на территории США при прошлой администрации активы.

"Совет мира", изначально создававшийся для урегулирования в палестинском секторе Газа, формируется по инициативе президента США Дональда Трампа. Американский лидер намеревается возглавить структуру в качестве председателя, получив исключительное право вето на принятие решений. Взнос за постоянное членство в "Совете мира" составляет $1 млрд, "бесплатное" ограничивается тремя годами.

Как именно будут использоваться средства, устав организации не уточняет. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2026, 17:39
    Гость: rick

    "Песков: взнос в «Совет мира» потребует разблокировки активов РФ в США"
    ---
    Стоит напомнить, что окончательное решение в этом "Совете мира" остается за Д.Трампом. С учетом его как физического так и ментального
    состояния, стоит ли туда давать миллиард долларов непонятно зачем. Даже в США Д.Трамп во многом серьезно не воспринимается. Очень сомнительно, что человек досидит до конца своей каденции.

  2. 22.01.2026, 17:24
    Гость: stalker

    Ага, размечтались. Основная часть замороженных активов в Европе. Фиг они нам что-то там разморозят.

  3. 22.01.2026, 17:20
    Гость: Васечкин

    Если бы да кабы… если бы Трамп мог единолично отменить заморозку российских активов, он бы уже это сделал, выторговав для себя что-нибудь, он же делец, но Трамп не всесильный, там же ещё много других людей, от которых зависит «разморозка» денег, большой процент людей, которые, мягко говоря» не любят Россию, потому не стоит рассчитывать на быстрое решение этого вопроса, как бы Трамп не давил.

  4. 22.01.2026, 17:18
    Гость: Alex203

    Что то особого ума у Трампа не заметил. Другое дело окружающие видят в каждом его чихе взрыв гениальности. А играет он на шелест орехов, ставки его ничем не обеспечены.

  5. 22.01.2026, 17:15
    Гость: Имрек

    Отвыкать надо. Нагордились. Идёшь в школу за три км по грязюке (главное сапог в оной не оставить), в животе не так чтобы сытно, а голове- Николаев, Попович, Быковский, эх хорошо в стране советской жить! И даже Добровольский, Волков, Пацаев не изменили сей лейтмотив. А пришлось.

Все комментарии (25)
