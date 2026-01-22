"Песков: взнос в «Совет мира» потребует разблокировки активов РФ в США"

12:08 22.01.2026

Перечисление $1 млрд в "Совет мира", формируемый США, потребует разблокировки российских активов на американской территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как будет [взнос] оформлен юридически, это пока не понятно, это все надо обсуждать. <...> Потом, это же требует разблокировки/ Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов", - приводит его слова ТАСС.

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными представителями Совета безопасности РФ накануне заявил, что Москва готова перечислить в "Совет мира" требуемый взнос, использовав для этого замороженные на территории США при прошлой администрации активы.

"Совет мира", изначально создававшийся для урегулирования в палестинском секторе Газа, формируется по инициативе президента США Дональда Трампа. Американский лидер намеревается возглавить структуру в качестве председателя, получив исключительное право вето на принятие решений. Взнос за постоянное членство в "Совете мира" составляет $1 млрд, "бесплатное" ограничивается тремя годами.

Как именно будут использоваться средства, устав организации не уточняет.