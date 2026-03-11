Маркетплейсы могут задействовать на выборах в Госдуму

12:50 11.03.2026

На выборах в Госдуму в 2026 г. возможности маркетплейсов могут использоваться для вовлечения граждан в избирательный процесс, повышения явки и увеличения результата «Единой России» (ЕР). Предполагается использовать маркетплейсы как привычный канал общения с гражданами в увязке с выборами в сентябре 2026 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП).

Подобный проект нацелен на коллективное формирование образа будущего страны, уточняет один из собеседников издания, и получил тестовое название «Карточки будущего». Такие «карточки» могут быть внедрены в ленту потребителя – в корзину можно будет «положить» не только товары, но и «социальные опции» – школы, благоустройство, инфраструктура – все, что хочет видеть избиратель.

«Грубо говоря, идея такая: собери свое будущее на маркетплейсе. «Товары» будут олицетворять и ценностные понятия – например, крепкая семья и т. д.», – пояснил источник «Ведомостей».

Социальные карточки могут «подмешиваться» в ленту товаров и витрины. Например, пользователь выберет до пяти карточек – доступное жилье, детсады, благоустройство, транспорт, рассказал еще один собеседник.

Потребителю, добавившему карточки в корзину, будут предложены розыгрыши и промокоды. И только после этого появится связка с «народной программой» ЕР и мотив мобилизации на очное и дистанционное голосование в сентябре.

Пока это проектная идея и конкретная механика еще не прорабатывалась.