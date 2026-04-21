Гендиректора «Эксмо» Капьева задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*
Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев задержан по делу о пропаганде ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщают «Известия».
В Москве правоохранители пришли с обысками к менеджменту издательской группы «Эксмо-Аст». По данным издания, холдинг подозревают в разработке схемы по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Обыски могут быть связаны с производством и распространением издательской группой экстремистской книжной продукции.
Согласно информации «Известий», расследование, вероятно, связано с распространением ЛГБТ-романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Прокашевой (псевдоним — Елена Малисова, признана в РФ иноагентом) и Екатерины Дудко (псевдоним — Катерина Сильванова, признана в РФ иноагентом). Также в деле фигурируют и другие ЛГБТ-произведения.
Вместе с гендиректором «Эксмо» Евгением Капьевым задержана также топ-менеджер издательства Александра Шипетина, сообщает РБК. Представитель «Эксмо-АСТ» сообщил изданию, что задержаны финансовый директор, директор дистрибуции и заместитель директора редакции номер 1 по коммерческой деятельности.
*«Движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено
