Гендиректора «Эксмо» Капьева задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев задержан по делу о пропаганде ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщают «Известия».

В Москве правоохранители пришли с обысками к менеджменту издательской группы «Эксмо-Аст». По данным издания, холдинг подозревают в разработке схемы по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Обыски могут быть связаны с производством и распространением издательской группой экстремистской книжной продукции.

Согласно информации «Известий», расследование, вероятно, связано с распространением ЛГБТ-романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Прокашевой (псевдоним — Елена Малисова, признана в РФ иноагентом) и Екатерины Дудко (псевдоним — Катерина Сильванова, признана в РФ иноагентом). Также в деле фигурируют и другие ЛГБТ-произведения.

Вместе с гендиректором «Эксмо» Евгением Капьевым задержана также топ-менеджер издательства Александра Шипетина, сообщает РБК. Представитель «Эксмо-АСТ» сообщил изданию, что задержаны финансовый директор, директор дистрибуции и заместитель директора редакции номер 1 по коммерческой деятельности.

*«Движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено

  1. 21.04.2026, 20:08
    Гость: Григорьев

    Во времена Ивана Васильевича поступали проще. Ловят ли ? Ловят. Поймают, первым делом Якина на кол, а уж опосля ...

  2. 21.04.2026, 18:38
    Гость: Насчет педерастов

    И физиономия у этого директора педерастическая. Бабы, которые работают у него и пишут, а также редактируют мерзкие книги, видимо тоже гомосексуалистки. В Уголовном кодексе РСФСР была статья и педерсты парились в зонах на нарах, а не занимались совращением малолетних, как сейчас, при диктатуре кремлевской буржуазной верхушки.

  3. 21.04.2026, 18:10
    Гость: А,что,тот же Киркоров и ещё некоторые-не пропаганда?

    Она никуда не делась ещё с 90-х.Прсто закон-то приняли,но не выполняют.если,только не что-то вопиющее.Хотя,ФК-это вопиющее.

  4. 21.04.2026, 18:05
    Гость: Чайковский (не я), автор «Лебединного озера»

    Мне 80. По жизни встречал людей мужского пола, о сексуальном «хоби» я догадывался, это не моё и они мне не мешали. Их я видел мало.
    Но вот кого я видел много (вру, очень много)- так это людей мужского пола, с нормальным сексуальном «хоби».
    И многих из них, за своё отношение к людям, можно было назвать исковерканным русским словом- «п....сы».
    Так вот- они хуже.

Выбор читателей
Генпрокурор РФ предложил дать доступ силовикам к смартфонам граждан
Путин потребовал объяснить отставание экономики от прогнозов
Валентина Терешкова вновь идет на выборы в Госдуму
Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
Избранное
Идеальный макияж для дам бальзаковского возраста
Кинопремьера «Оливье»: новогодняя проверка для испорченных квартирным вопросом
«Если Россия втянется в войну против Украины, последствия могут быть для нее катастрофическими»
Запрещенные Барабанщики feat. Дважды Два «Мечты» (интернет-сингл)
За что они ненавидят Ленина
Уголовное дело Толстоброва: рейдерский захват под прикрытием закона?
Amaria «Воин света»
Бранимир «Семь чудес»
Как качественный сценарий определяет успех рекламы: практические советы
Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя, способного облететь Землю за два часа
MOSKWITCH feat. Фео «Когда же наступит весна» (интернет-сингл)
