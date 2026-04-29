МИД заявил о причастности двух стран к ущербу экологии из-за Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Турция и Болгария, участвуя в поддержке Украины по линии НАТО, несут ответственность за экологические риски для Черного моря.

По ее словам, Анкара и София оказывают Киеву помощь, включая поставки вооружений, которые используются для ударов, способных нанести ущерб экологии региона.

«Своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они [Турция и Болгария] содействуют в том, что по морю, которое омывает их страны, по сути, наносится удар, имеется в виду экологический удар по Черному морю», — приводит слова Захаровой РБК. Она отметила, что Анкара и София как члены НАТО разделяют ответственность за спонсирование Украины вооружением.

В ночь на 28 апреля Вооруженные силы Украины в третий раз атаковали Туапсе. В результате начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который удалось локализовать к 7:05 мск 29 апреля. В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края 28 апреля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

  1. 29.04.2026, 21:02
    Гость: Лучезар

    "Попова сообщила об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС" "МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Риска для здоровья жителей Туапсе из-за последствий ЧС нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось… На сегодняшний день все, что нужно было сделать — сделано… Мы держим ситуацию под контролем очень плотно… Сегодня (риска для здоровья — ред.) нет», — сказала Попова в интервью каналу «Юнашев Live»." Так что беспокоиться не о чем.

  2. 29.04.2026, 20:51
    Гость: Ольга

    Не буду с вами спорить в том в чем не осведомлена. Просто истинных причин не знаю, думаю и вас этой информации в полном объеме нет. Да, считаю что дипломатия самая плохая, все равно лучше любой войны.

  4. 29.04.2026, 19:23
    Гость: Вопрос

    От кого отбиваться? У вас такой актер и поэт был,Филатов Л. Он написал стихотворение "Лизистрата" по мотивам аристофановской комедии, в которой женщины Эллады прекратили войну(конечно, это утопия, но все же, живёт комедия уж чуть не 2 с половиной тысячелетия. да, слова там:"Ты что-то путаешь в запале, известно,ведь,любому пацану: на вас не нападали, вы напали, вы первые затеяли войну".Вот так и сейчас: вы напали,вы первые затеяли войну,а теперь,понимаешь, "отбиваться". Оружия,вишь, не хватает...

  5. 29.04.2026, 18:02
    Гость: Тракторист

    Опять дедушку ударили в .... с сзади короче. Опять они в наших правдивых телевизорах будут жалеть что туристы к ним не едут и слезно плакать и умолять.

Выбор читателей
Почему Зеленский боится Белоруссию
Орешкин предупредил о «глобальной демографической катастрофе»
Путин впервые прокомментировал ограничения в работе интернета
Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса сократились на 22,2%
Избранное
Томшин Бэнд «Алкоголь»
«Со смыслом мы сами разобрались, пока четверть века назад за Ельцина топили на Красной площади»
Олег Викторович Бойко: биография
Воспитание детей. Основные моменты
Батюшка «Черные ритуалы» (компакт-кассета)
ЙОРШ «Счастье! Конец» (мини-альбом)
FIEND «Live At Hellscream Keep» (интернет-альбом)
Мафия «Студенты, давай!» (компакт-кассета)
Давос он-лайн и кризис мирового неолиберализма
Билли Новик (песни Егора Летова), 17 августа, «16 Тонн»
Украина: 32 года независимой деградации
