МИД заявил о причастности двух стран к ущербу экологии из-за Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Турция и Болгария, участвуя в поддержке Украины по линии НАТО, несут ответственность за экологические риски для Черного моря.

По ее словам, Анкара и София оказывают Киеву помощь, включая поставки вооружений, которые используются для ударов, способных нанести ущерб экологии региона.

«Своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они [Турция и Болгария] содействуют в том, что по морю, которое омывает их страны, по сути, наносится удар, имеется в виду экологический удар по Черному морю», — приводит слова Захаровой РБК. Она отметила, что Анкара и София как члены НАТО разделяют ответственность за спонсирование Украины вооружением.

В ночь на 28 апреля Вооруженные силы Украины в третий раз атаковали Туапсе. В результате начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который удалось локализовать к 7:05 мск 29 апреля. В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края 28 апреля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.