МИД заявил о причастности двух стран к ущербу экологии из-за Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Турция и Болгария, участвуя в поддержке Украины по линии НАТО, несут ответственность за экологические риски для Черного моря.
По ее словам, Анкара и София оказывают Киеву помощь, включая поставки вооружений, которые используются для ударов, способных нанести ущерб экологии региона.
«Своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они [Турция и Болгария] содействуют в том, что по морю, которое омывает их страны, по сути, наносится удар, имеется в виду экологический удар по Черному морю», — приводит слова Захаровой РБК. Она отметила, что Анкара и София как члены НАТО разделяют ответственность за спонсирование Украины вооружением.
В ночь на 28 апреля Вооруженные силы Украины в третий раз атаковали Туапсе. В результате начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который удалось локализовать к 7:05 мск 29 апреля. В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края 28 апреля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
"Попова сообщила об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС" "МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Риска для здоровья жителей Туапсе из-за последствий ЧС нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось… На сегодняшний день все, что нужно было сделать — сделано… Мы держим ситуацию под контролем очень плотно… Сегодня (риска для здоровья — ред.) нет», — сказала Попова в интервью каналу «Юнашев Live»." Так что беспокоиться не о чем.
Не буду с вами спорить в том в чем не осведомлена. Просто истинных причин не знаю, думаю и вас этой информации в полном объеме нет. Да, считаю что дипломатия самая плохая, все равно лучше любой войны.
От кого отбиваться? У вас такой актер и поэт был,Филатов Л. Он написал стихотворение "Лизистрата" по мотивам аристофановской комедии, в которой женщины Эллады прекратили войну(конечно, это утопия, но все же, живёт комедия уж чуть не 2 с половиной тысячелетия.
