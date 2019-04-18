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Обновленный Boeing 737 MAX прошел финальные испытания

09:23 18.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Последнее перед сертификацией летное испытание самолетов Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением прошло 17 апреля успешно. Об этом в своем Twitter рассказал глава компании Деннис Меленберг.

«Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом», — подчеркнул Меленберг.

По его словам, на борту модернизированного лайнера находились технические и проектные руководители. Всего было проведено 120 тестовых полетов этих самолетов общей длительностью более чем 203 летных часа.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года в Индонезии, трагедия унесла жизни 189 человек. Затем 10 марта в Эфиопии разбился лайнер этой же модели. Тогда погибли 157 человек, включая трех россиян. По всему миру, в том числе в Евросоюзе и США, после этого запретили эксплуатацию авиалайнера этой модификации. Минтранс США принял решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

Представители Boeing после авиакатастрофы заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее — о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели.

Темы: Авиакатастрофы, Борьба за безопасность авиасообщения в мире, Авиасообщение в мире, Авиация
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Комментарии читателей
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18.04.2019, 15:49
Гость: IgS

ну вот и все! а крику-то было...
18.04.2019, 10:46
Гость: личный опыт

ну если на каждом самолете во время регулярных рейсов будет присутствовать кто-то из "технических и проектных руководителей" компании Боинг, то можно быть спокойным за пассажиров.
18.04.2019, 10:31
Гость: А старое

программное обеспечение не сертифицировалось?
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