Обновленный Boeing 737 MAX прошел финальные испытания

09:23

Последнее перед сертификацией летное испытание самолетов Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением прошло 17 апреля успешно. Об этом в своем Twitter рассказал глава компании Деннис Меленберг.

«Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом», — подчеркнул Меленберг.

По его словам, на борту модернизированного лайнера находились технические и проектные руководители. Всего было проведено 120 тестовых полетов этих самолетов общей длительностью более чем 203 летных часа.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года в Индонезии, трагедия унесла жизни 189 человек. Затем 10 марта в Эфиопии разбился лайнер этой же модели. Тогда погибли 157 человек, включая трех россиян. По всему миру, в том числе в Евросоюзе и США, после этого запретили эксплуатацию авиалайнера этой модификации. Минтранс США принял решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

Представители Boeing после авиакатастрофы заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее — о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели.