Петиция за отставку Зеленского набрала нужные голоса для рассмотрения

15:52

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы ее рассмотрели.

Отмечается, что обращение, опубликованное на сайте украинского лидера, подписали 25 тыс. человек - именно столько необходимо, чтобы его рассмотрел глава Украины.

«Уважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своём было голосованием протестным. На самом деле вы не имеете поддержки 73% избирателей», - говорится в тексте. Также отмечается, что первые заявления и действия Зеленского «разочаровывают» его избирателей.

Авторам петиции давалось в общей сложности около трёх месяцев для сбора подписей, сообщает RT.

Петиция за отставку нового украинского лидера появилась на сайте 22 мая. К 12:45 мск 23 мая она собрала более 15 тыс. подписей.