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Петиция за отставку Зеленского набрала нужные голоса для рассмотрения

15:52 23.05.2019
Фото с сайта president.gov.ua
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Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы ее рассмотрели.

Отмечается, что обращение, опубликованное на сайте украинского лидера, подписали 25 тыс. человек - именно столько необходимо, чтобы его рассмотрел глава Украины.

«Уважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своём было голосованием протестным. На самом деле вы не имеете поддержки 73% избирателей», - говорится в тексте. Также отмечается, что первые заявления и действия Зеленского «разочаровывают» его избирателей.

Авторам петиции давалось в общей сложности около трёх месяцев для сбора подписей, сообщает RT.

Петиция за отставку нового украинского лидера появилась на сайте 22 мая. К 12:45 мск 23 мая она собрала более 15 тыс. подписей.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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23.05.2019, 16:32
Гость: Хмхм

Только 25 тысяч? Что-то маловато. Захребетников, которым грозит потеря хлебного места, существенно больше. Вылезть из тёплого кресла и взять в руки лопату перспектива не очень для них радужная. Да ещё финансовые проверки грядут.
23.05.2019, 16:29
Гость: Alex202

"Шо, опять!" (Жил был пёс)
23.05.2019, 16:19
Гость: личный опыт

"Свадьба в Малиновке" - на самом деле документальный фильм.
Все комментарии (5)
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