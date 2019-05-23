Петиция за отставку Зеленского набрала нужные голоса для рассмотрения
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы ее рассмотрели.
Отмечается, что обращение, опубликованное на сайте украинского лидера, подписали 25 тыс. человек - именно столько необходимо, чтобы его рассмотрел глава Украины.
«Уважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своём было голосованием протестным. На самом деле вы не имеете поддержки 73% избирателей», - говорится в тексте. Также отмечается, что первые заявления и действия Зеленского «разочаровывают» его избирателей.
Авторам петиции давалось в общей сложности около трёх месяцев для сбора подписей, сообщает RT.
Петиция за отставку нового украинского лидера появилась на сайте 22 мая. К 12:45 мск 23 мая она собрала более 15 тыс. подписей.