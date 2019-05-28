Глава Сербии признал потерю Косово

08:10

Президент Сербии Александр Вучич официально признал потерю Косова, заявив, что Сербия больше не контролирует ситуацию в Косово, пишет РИА Новости.

Вучич заявил, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери. Но при этом глава Сербии считает, что стране необходимо выбрать то, как дальше будут развиваться отношения с Косово - сохранение замороженного конфликта, либо развитие контактов с непризнанной республикой.

"Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность", — подчеркнул Вучич.

Он также отметил, что сам выступает за контакт и улучшение отношений с Косово.

Отдельно Вучич поблагодарил Россию и лично президента Владимира Путина за помощь в вопросе Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.