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Глава Сербии признал потерю Косово

08:10 28.05.2019
Александр Вучич
Фото с сайта 24smi.org
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Президент Сербии Александр Вучич официально признал потерю Косова, заявив, что Сербия больше не контролирует ситуацию в Косово, пишет РИА Новости.

Вучич заявил, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери. Но при этом глава Сербии считает, что стране необходимо выбрать то, как дальше будут развиваться отношения с Косово - сохранение замороженного конфликта, либо развитие контактов с непризнанной республикой.

"Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность", — подчеркнул Вучич.

Он также отметил, что сам выступает за контакт и улучшение отношений с Косово.

Отдельно Вучич поблагодарил Россию и лично президента Владимира Путина за помощь в вопросе Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Темы: Сербия, Ситуация вокруг Косово
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Комментарии читателей
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28.05.2019, 15:14
Гость: Гейропеец

Бредишь
28.05.2019, 14:18
Гость: Реплика

Согласен - выдача врагам за "тридцать серебренников" своих национальных лидеров темным пятном легла на репутацию всего сербского народа. Не уважаю.
28.05.2019, 13:52
Гость: Глава Сербии признал потерю Косово

Ну и дурак.
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