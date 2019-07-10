Янукович оказался непричастен к «деньгам Януковича»

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Адвокаты Виктора Януковича опубликовали ответ Генпрокуратуры Украины по делу о конфискации 1,5 миллиарда долларов

Адвокаты Виктора Януковича опубликовали ответ Генпрокуратуры Украины по делу о конфискации 1,5 миллиарда долларов так называемых «денег Януковича», в котором говорится, что бывший глава украинского государства не является фигурантом данного дела.

Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк и передал документ для публикации журналистам, сообщает «Русская весна».

«Такой ответ Генеральной прокуратуры подтверждает, что Виктор Янукович никогда не являлся ни подозреваемым, ни даже свидетелем в деле о конфискованных 1,5 млрд долларов. Все те голословные и лживые заявления Юрия Луценко, в том числе и с трибуны ООН, о якобы причастности к этим деньгам Виктора Януковича, являлись откровенной ложью. С этой целью и было засекречено решение Краматорского суда о конфискации этих средств», - заявил Сердюк.

Отмечается, что адвокаты более года пытаются добиться обнародования всех документов данного уголовного дела. Кроме того, они намерены добиваться привлечения к ответственности Луценко за распространение заведомо ложной информации.

«Также еще раз хотел бы подчеркнуть, что Генпрокуратура официально сообщила, что Виктор Янукович не является обвиняемым ни по каким экономическим или коррупционным уголовным делам в Украине», - отметил Сердюк.

Соответствующий ответ ГПУ был опубликован адвокатом 10 июня.



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