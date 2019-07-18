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В Киеве заявили о намерении добиться переговоров с Путиным

07:39 18.07.2019
Фото с сайта 24tv.ua
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Команда Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление помощника президента Украины Сергея Шефира.

"Мы показываем свои шаги — развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам", — сказал он.

При этом Шефир выразил мнение, что Россия также заинтересована в переговорах, поскольку ее граждане устали от конфликта в Донбассе.

Ранее Путин подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе, но указывал на ряд трудностей, с которыми можно столкнуться при реализации этой идеи, включая формирование нового правительства в Киеве.

Путин и Зеленский на прошлой неделе провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор был ознакомительным и носил достаточно прагматичный характер.

Позднее Зеленский сообщил, что в ходе разговора выразил готовность к обмену заключенными между Киевом и Москвой.

Темы: Владимир Зеленский, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.07.2019, 09:54
Гость: kib

Ян...сначала переговоры, вешать будут потом.
18.07.2019, 09:52
Гость: Из Симферополя

А чего свои военно-морские корыта назад не требуют?
18.07.2019, 09:42
Гость: Возврат моряков возможен при условии

1. Признания президентом Украины приказа на керченскую провокацию - преступным.
2. Принесения президентом Украины извинений за провокацию.
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