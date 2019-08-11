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МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

15:22 11.08.2019
© KM.RU, Святослав Князев
© KM.RU, Святослав Князев
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Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест в связи с поездкой 10 августа президента РФ Владимира Путина в Крым. 

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения должностными лицами РФ временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - цитирует ТАСС заявление украинского внешнеполитического ведомства.

В Совета Федерации отреагировали на протест украинской стороны.  "Очередной протест МИД Украины в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма, который и де-факто, и де-юре является российской территорией – это, по сути, вмешательство во внутренние дела нашей страны. Причем вмешательство настолько жалкое и нелепое, что российский МИД – и совершенно справедливо - не считает нужным на него реагировать", - написал член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

Владимир Путин в субботу посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона". Во время мероприятия российского президента сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Позднее в тот же день Путин посмотрел спектакль, посвященный истории Севастополя и поставленный на новой сцене государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". 

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 00:50
Гость: Massachusetts

Америка никогда не признавала вхождение Прибалтийских стран в состав СССР и в итоге они свободны и защищены . Подождём жизнь не заканчивается и всё ещё не один раз изменится .
11.08.2019, 22:23
Гость: Таисия- О демократии по-украински...

За последние десятилетия Украина стремилась отторгнуть Крым от России два раза.В 1954 году с подачи Хрущёва,объявившего об изменении некоторых внутренних хозяйственных границ СССР:часть Воронежской области должна была стать частью области Балашовской,а Крым был отдан для кормления Украине.При этом границы между Россией и Крымом оставались внутригосударственными.Почему не отдать?Один народ-одно государство.Решение принималось ЦИК в составе,по-моему,пяти человек,с нарушением закона СССР.Это решение,кстати,было объявлено незаконным уже в наше время.Вторая попытка произошла во время сговора в Беловежской Пуще,когда три человека решили окончательно отторгнуть Крым от России.Тогда ситуация могла превратиться в югославский сценарий.Итак:в первом случае решение о передаче Крыма Украине принимали ТРИ человека,а во втором-ПЯТЬ человек!Вот и вся демократия по-украински!А референдум в Крыму,в котором приняли участие миллионы человек,считается недемократическим,что по-украински называется "русской агрессией"!Совсем кастрюлеголовые спятили с ума!Надо лечить!
11.08.2019, 20:50
Гость: В

Слава вместо него.
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