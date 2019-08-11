МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

15:22

Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест в связи с поездкой 10 августа президента РФ Владимира Путина в Крым.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения должностными лицами РФ временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - цитирует ТАСС заявление украинского внешнеполитического ведомства.

В Совета Федерации отреагировали на протест украинской стороны. "Очередной протест МИД Украины в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма, который и де-факто, и де-юре является российской территорией – это, по сути, вмешательство во внутренние дела нашей страны. Причем вмешательство настолько жалкое и нелепое, что российский МИД – и совершенно справедливо - не считает нужным на него реагировать", - написал член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

Владимир Путин в субботу посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона". Во время мероприятия российского президента сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Позднее в тот же день Путин посмотрел спектакль, посвященный истории Севастополя и поставленный на новой сцене государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".