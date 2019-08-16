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В Португалии арестован крупнейший в мире торговец оружием

08:47 16.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Благодаря сотрудничеству правоохранительных органов Бельгии, Португалии и Франции в португальском округе Эвора арестовали крупнейшего торговца оружием в мире, бельгийца Жака Месье, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Месье был осужден в 2017 году за поставки в 2006-2009 годах оружия, боеприпасов, танков, вертолетов, самолетов и другой военной техники в Ливию, Чад, Пакистан и Иран, уточняет издание. Тогда его приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу в 300 тысяч евро.

Месье обжаловал этот приговор, однако в октябре 2018 года он получил больший срок - четыре года тюрьмы, а штраф был увеличен до 1,2 млн евро. К первичному приговору добавилось обвинение в принадлежности к преступной группировке.

После нового приговора Месье бежал из Бельгии и скрывался в Португалии, где был задержан по запросу бельгийского суда на основании международного ордера на арест. Его след сначала обнаружили в французском Тарасконе, где он в марте приобрел дом и лошадей. В июле этих лошадей перевезли в Португалию, где Месье жил в скромном деревенском доме с конюшней. Транспортировка лошадей привела следователей в Эвору.

Бельгия требует выдачи торговца оружием. В пятницу он предстанет перед португальским судом.

Около десяти лет назад Месье уже был осужден за подобную деятельность в США и Франции.

Месье считают одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Как ранее сообщил фламандский телеканал VTM, в течение последних 35 лет не было ни одного вооруженного конфликта, в котором он не оказался бы замешан. По данным СМИ, еще в 80-е годы бельгиец поставлял оружие Ирану во время войны с Ираком.

Темы: Португалия, Аресты по резонансным преступлениям в мире, Незаконный оборот оружия и преступления с оружием
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 16:17
Гость: Русфанат

Кто-кто? Жак Месье, бельгиец? Ага, а в голливудском фильме главный торговец оружим изображен ...русским! Значит всё-таки не русский. Ждём нового шедевра, где плохой торговец смертью будет нерусский или фильм с Николасом Кейджем пусть переозвучивают.
16.08.2019, 14:22
Гость: Все страны торгуют оружием!

В данном случае оружием торговало частное лицо. Конкурент?
16.08.2019, 10:48
Гость: gvozd

а я то подумал - кто ж решился арестовать сша..
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