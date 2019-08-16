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У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

18:10 16.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение российского МИДа.

По данным ведомства, 15 августа в районе камерунского порта Дуала подверглось нападению грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании "Ультрабалк".

Как сообщает петербургское рекрутинговое агентство "Марлоу Навигейшн Россия", пираты захватили восемь членов экипажа, среди которых были трое россиян.

В российском посольстве в Яунде заявили, что власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего.

"Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан", — подчеркнули в МИД.

Предположительно судно было захвачено нигерийскими пиратами. Об этом заявил пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян. Пираты пока не выдвигали никаких требований.

"Пока никаких требований от похитителей нет. Переговорщики со стороны судовладельца уже там", - приводит агентство слова своего источника в компании судовладельца.

В последнее время пираты все чаще нападают на торговые суда в Гвинейском заливе, у берегов Камеруна и Нигерии. Так, в начале января они захватили шесть человек из экипажа контейнеровоза MSC Mandy, на борту которого находились 23 россиянина и один гражданин Украины. Моряков удалось освободить почти месяц спустя.

Позже у берегов Нигерии произошло еще несколько пиратских нападений, в том числе с похищением людей.

Темы: Пиратство и нападения на суда
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.08.2019, 21:13
Гость: Ха!

"грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании "Ультрабалк"."
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Да и хрен с ними, с такими "россиянами"!
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