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Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

12:47 26.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет ТАСС со ссылкой на анонс документального фильма цикла Frontline.

Как он заявил в интервью, во время убийства журналиста он был на службе. "Я беру на себя всю ответственность", - заявил принц. При этом он отметил, что не был осведомлен о происходящем с Хашкаджи. "В королевстве 20 миллионов подданных и 3 миллиона госслужащих, у которых свои задачи и невозможно знать, что делает каждый из них", - настаивает он.

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал без вести после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позже власти страны сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.

Фильм журналиста Мартина Смита выйдет в эфир 1 октября. Принц Сальман Аль Сауд занимает второе по важности положение в стране после короля.

Темы: Саудовская Аравия, Скандалы и разоблачения в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.09.2019, 17:21
Гость: blog2038,.

В советские времена фамилия произносилась как "Хашогги" (а в английском так и до сих пор) и вдруг появилась альтернативная версия "Хашкаджи".
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Всё меняется! Всё!!!
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