Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет ТАСС со ссылкой на анонс документального фильма цикла Frontline.

Как он заявил в интервью, во время убийства журналиста он был на службе. "Я беру на себя всю ответственность", - заявил принц. При этом он отметил, что не был осведомлен о происходящем с Хашкаджи. "В королевстве 20 миллионов подданных и 3 миллиона госслужащих, у которых свои задачи и невозможно знать, что делает каждый из них", - настаивает он.

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал без вести после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позже власти страны сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.

Фильм журналиста Мартина Смита выйдет в эфир 1 октября. Принц Сальман Аль Сауд занимает второе по важности положение в стране после короля.