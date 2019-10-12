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Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия

16:19 12.10.2019
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Сюжет: Сирийский кризис

Все, кто находится на территории Сирийской Арабской Республики нелегитимно, должны покинуть эту территорию,  территориальная целостность республики должна быть полностью восстановлена, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Sky News, Al Arabiya и RT Arabic.

Это в полной мере относится и к России. «Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — приводит слова российского лидера RT.

Президент отметил, что в настоящее время этот вопрос открыто обсуждается со всеми партнёрами России, в том числе с Ираном, Турцией, США.

Это заявление Путин сделал на фоне проводимой Турцией операции "Источник мира", в ходе которой под контроль был взят  стратегически важный город Рас эль-Айн на севере Сирии. Цель операции - занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

 

Темы: Сирия, Владимир Путин, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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12.10.2019, 23:08
Гость: иван

все сказано правильно теперь надо РФии первыми и вывести войска это будет примером для остальных и как награда снятие санкций разве это плохо
12.10.2019, 21:52
Гость: Призывник.

Рабу на галере разрешено только
Призывать.
Че жалко чтоле
12.10.2019, 21:22
Гость: золотые слова,

а как быть с территориальной целостностью Украины....
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