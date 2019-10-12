Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия
Все, кто находится на территории Сирийской Арабской Республики нелегитимно, должны покинуть эту территорию, территориальная целостность республики должна быть полностью восстановлена, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Sky News, Al Arabiya и RT Arabic.
Это в полной мере относится и к России. «Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — приводит слова российского лидера RT.
Президент отметил, что в настоящее время этот вопрос открыто обсуждается со всеми партнёрами России, в том числе с Ираном, Турцией, США.
Это заявление Путин сделал на фоне проводимой Турцией операции "Источник мира", в ходе которой под контроль был взят стратегически важный город Рас эль-Айн на севере Сирии. Цель операции - занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.