Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия

16:19

Все, кто находится на территории Сирийской Арабской Республики нелегитимно, должны покинуть эту территорию, территориальная целостность республики должна быть полностью восстановлена, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Sky News, Al Arabiya и RT Arabic.

Это в полной мере относится и к России. «Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — приводит слова российского лидера RT.

Президент отметил, что в настоящее время этот вопрос открыто обсуждается со всеми партнёрами России, в том числе с Ираном, Турцией, США.

Это заявление Путин сделал на фоне проводимой Турцией операции "Источник мира", в ходе которой под контроль был взят стратегически важный город Рас эль-Айн на севере Сирии. Цель операции - занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.