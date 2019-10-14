]]> ]]>
Главная В мире Новости

Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка

10:20 14.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что курды в рамках договоренностей с сирийскими властями готовы впустить военных в город Манбидж в район города Кобани. Эти города находятся около границы с Турцией, в районе которых Анкара проводит военную операцию.

Отмечается, что основу сирийской армии как раз составляют бойцы-курды.

Официальный Дамаск пока не комментирует передвижение своих военных сил.

На минувшей неделе Турция официально объявила о начале военной операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, запрещена в России).

В свою очередь Сирия решила перебросить часть своих военных сил на границу с Турцией для помощи курдам.

Ранее курдов поддерживали власти США, но после начала турецкой операции там заявили об отводе войск, отметив, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.  

Темы: Турция, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.10.2019, 12:50
Гость: Владимирыч

В Турции и Сирии вы отдыхаете.
14.10.2019, 11:37
Гость: Мы точно живем в России,

а не в турции или Сирии?
14.10.2019, 10:49
Гость: Нам плакать

или радоваться?
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.