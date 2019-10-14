Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка

10:20

Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что курды в рамках договоренностей с сирийскими властями готовы впустить военных в город Манбидж в район города Кобани. Эти города находятся около границы с Турцией, в районе которых Анкара проводит военную операцию.

Отмечается, что основу сирийской армии как раз составляют бойцы-курды.

Официальный Дамаск пока не комментирует передвижение своих военных сил.

На минувшей неделе Турция официально объявила о начале военной операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, запрещена в России).

В свою очередь Сирия решила перебросить часть своих военных сил на границу с Турцией для помощи курдам.

Ранее курдов поддерживали власти США, но после начала турецкой операции там заявили об отводе войск, отметив, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.