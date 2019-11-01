Чем обернутся поиски счастья Лукашенко «где-то на стороне»

Интерес к визиту Лукашенко в Казахстан обусловлен резонансными высказываниями белорусского лидера в адрес России



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В конце октября 2019 г. состоялся визит А. Лукашенко в Казахстан, где он провел переговоры с президентом республики К.-Ж. Токаевым. Интерес к данному событию обусловлен резонансными высказываниями белорусского лидера, сделанными в адрес России.

Конечно, это не первые антироссийские высказывания Лукашенко, ему свойственно дома говорить одно, на встречах с западными коллегами другое, а всякий раз в рамках визитов в Россию рассыпаться в похвалах российскому руководству и давать положительную оценку уровню отношений между нашими странами.

Наверное, именно присущая Лукашенко гибкость позволяла ему в течение стольких лет оставаться у власти. Однако в этот раз Лукашенко явно перешел границы и поднял тему, которая традиционно являлась практически сакральной для России и Белоруссии, - тему Великой Отечественной войны.

Так, по мнению президента Белоруссии, война 1812 года, Первая мировая и Великая Отечественная войны «были не нашими», «но горя мы в них тоже хлебнули». Подобные высказывания свидетельствуют о том, что в Белоруссии, равно как и в странах Прибалтики, власть формирует «свою историческую правду». И «правда» эта, к сожалению, начинает носить ярко выраженный русофобский характер.

Но зачем это нужно? И почему подобные технологии запускаются в стране, которая понесла колоссальные людские потери (за годы войны погибло и было убито более трети населения республики)?

Отвечая на поставленные вопросы, нужно сразу отметить, что после распада Союза историческая политика использовалась элитами Белоруссии как элемент суверенизации. Но одно дело придавать общим символам национальный оттенок, что и делала последние 28 лет Белоруссия, подчеркивая, что у республики свой путь, свои культурные традиции, а другое - отказаться от общих ценностей совсем, что свидетельствует уже о смене идеологической повестки в целом.

Так, раньше уже имели место попытки подчеркнуть национальную составляющую в символических акциях, посвященных Дню Победы. Например, накануне 9 мая в этом году в Витебске местные власти выступили против акции «Бессмертный полк», напомнив об имеющемся в республике аналоге «Беларусь помнит». Свое негативное отношение к российской версии проекта высказал и Лукашенко.

Более того, в Белоруссии, как и в Казахстане, на смену георгиевской ленточке на 9 мая надевают ленточку в цветах национального флага, подчеркивая свою государственную идентичность. В то время как акция «Бессмертный полк» или георгиевская ленточка всегда считались символами единения и солидарности народов бывшего СССР.

Но почему подобная русофобская риторика усилилась именно сейчас?

Ответ на этот вопрос кроется в последних событиях октября. В Сочи прошел саммит «Россия – Африка», по итогам которого был подписан не только меморандум между РФ и Африканским Союзом, но и между Африканским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), что дало новый импульс проекту.

Раньше ЕАЭС воспринимался исключительно как российская инициатива, в которой именно Москва выступала в качестве драйвера, в экспертных кругах подчеркивалась геополитическая значимость проекта, т.е. тот факт, что Москве необходимо удерживать в орбите своего влияния постсоветские страны, поэтому взамен на их лояльность и поддержку евразийской инициативы она готова идти на серьезные экономические уступки. А теперь получается, что границы проекта расширяются, появляются новые игроки, а значит, и новые перспективы.

При этом в новых рынках сбыта заинтересованы и партнеры России по ЕАЭС, а значит, меняется формула взаимоотношений РФ со странами-членами евразийского проекта. Россия, как «локомотив» геополитической инициативы, как страна, которая двигает проект, определяет «правила игры» внутри него: «хотите сотрудничать, вкладывайтесь и разделяйте ответственность, а не только потребляйте блага и просите постоянные уступки взамен на условную лояльность».

В сложившихся условиях руководство Белоруссии, постоянно педалирующее тему несправедливого отношения России к себе, требующее «особые» скидки и исключительные условия, решило обсудить перспективы сотрудничества в рамках ЕАЭС с Казахстаном. Почему именно с ним?

Во-первых, потому что Казахстан – вторая экономика после России в рамках объединения. Совместное давление двух республик на Россию может привести к определенному успеху.

Во-вторых, именно Казахстан считают инициатором Евразийского проекта, так как в 1994 г. в МГУ впервые идею создания Евразийского Союза озвучил первый глава РК Н. Назарбаев. Поэтому «отцом-основателем» проекта считают именно Назарбаева.

В-третьих, Казахстан, равно как и Белоруссия, на протяжении почти 30 лет проводит прагматичную политику в отношении России - «экономические преференции взамен на лояльность». В этом смысле, Казахстану тоже не выгодна смена формулы взаимоотношений в рамках ЕАЭС.

Однако интересно тут и другое, что встречался Лукашенко не с Н. Назарбаевым, который курирует евразийский проект в Казахстане и лично работает на российском направлении, а с К.-Ж. Токаевым, чьи позиции в системе власти достаточно неустойчивы. Двоевластие, которое сегодня наблюдается в Казахстане, - вещь достаточно хрупкая. Зная о личных отношениях В. Путина и Н. Назарбаева, шансов вбить клин между ними у Лукашенко практически нет, так как ситуация у Елбасы сейчас тоже не простая – удерживать топовую позицию во властной пирамиде Казахстана на фоне активизации внешних игроков в республике становится непросто. Отказываться в таких условиях от поддержки российского лидера Назарбаев точно не собирается, подтверждением этому могут послужить регулярные встречи двух политиков.

Почему Лукашенко так интересен К.-Ж. Токаев?

В ходе своего визита в Казахстан Лукашенко подчеркнул два важных момента. Первый момент касается ЕАЭС. Он отметил, что «Евразийский экономический союз состоялся», как будто подводя черту всей деятельности проекта.

Второй момент касается лично Токаева. Так, между делом, Лукашенко подчеркнул знание Токаевым китайского языка, что вызывает «особое к нему уважение». При этом, если обратиться к биографии Токаева, то часть его карьеры связана именно с Китаем, да и в целом его называют самым прокитайским политиком в Казахстане.

Паззл собирается воедино, если обратить внимание на еще одну фразу Лукашенко: «Если Россия будет блокировать наши проекты в экономической сфере, то и Белоруссия, и Казахстан будут искать счастья где-то на стороне».

Интересно, где же эта сторона находится? Судя по экономической экспансии Китая в Белоруссию и Казахстан, под стороной этой подразумевается Поднебесная.

Китай в Белоруссии

Если еще 5-7 лет назад китайский фактор в Белоруссии был настолько минимален, что ощутить его человеку, не следящему за потоком инвестиций из КНР в Белоруссию, было практически невозможно, то сейчас ситуация изменилась.

В каждой области Белоруссии есть несколько китайских заводов или крупных совместных проектов. Среди примеров: завод «Белджи», на строительство которого Китай выдал кредит на сумму 160 млн долл. (общая стоимость проекта – 330 млн долл.), строительство линий электропередач на Белорусской АЭС (кредит на сумму 324 млн долл.), и, конечно, белорусская «стройка века» - технопарк «Великий камень».

Но чем подобная ставка на Китай может грозить Белоруссии?

Во-первых, необходимо учитывать китайский подход к инвестированию в другие страны, который гласит: «китайские деньги осваивают китайцы». Уже сейчас в Белоруссии имеются районы, где проживают преимущественно китайцы, а в ближайшем будущем эта тенденция будет только развиваться.

Во-вторых, КНР никогда не вкладывает деньги просто так. Китай строит в долг, и если долги вовремя не возвращаются, то инфраструктурные объекты становятся собственностью Поднебесной. А учитывая, в какие проекты вкладывается Пекин (производство беленой целлюлозы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, строительство завода по производству кальцинированной соды в Мозырском районе Гомельской области и др.), то их переход в собственность китайцев грозит потерей экономического суверенитета страны, относительно чего так сильно всегда переживал Лукашенко.

Резюмируя вышесказанное, отмечу, что у любого торга есть границы. Политизация исторической памяти и манипуляция «исторической правдой» - путь опасный, куда он ведет, видно на примере соседней Украины.

Поиски «счастья на стороне» хороши тогда, когда они обоюдно выгодны и отражают национальные интересы государства, а пока мы видим только одностороннее продвижение китайского интереса в Белоруссии.

Автор: Дарья Осинина – политолог, Финансовый университет при Правительстве РФ