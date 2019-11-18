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В Тбилиси оппозиционеры не пускают депутатов в здание парламента

12:59 18.11.2019
Акция протеста в Тбилиси
Фото @OCMediaorg via Twitter
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Представители оппозиции и их сторонники, требующие проведения внеочередных выборов, блокировали все входы в парламент Грузии и не пускают туда депутатов, сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, вдоль здания расставлены палатки, его окружили цепями и замками, прилегающая территория огорожена мешками песка.

Сообщается, что митингующие не пустили в парламент депутата Реваза Арвеладзе, выкрикивая: "Уходи!" Арвеладзе в шутку прокомментировал, что если он больше не сможет быть депутатом, то вернется к старой профессии и будет читать лекции в университете.

После него в парламент попытались войти депутаты Гия Жоржолиани и Мераб Кварая, но из-за потасовки с участниками пикета им пришлось покинуть территорию при помощи полиции.

Накануне грузинский парламент не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В Тбилиси начались многотысячные акции протеста.

Все оппозиционные силы объединились и требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.

Темы: Грузия, Борьба оппозиции за власть за рубежом, Акции протеста в Грузии
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18.11.2019, 14:47
Гость: Alex202

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